Il G.S. Carli Salviano vince il Giro delle Miniere categoria Master

La somma dei singoli punteggi dei piazzamenti ottenuti dai componenti delle squadre partecipanti e il tempo a fine giro hanno portato il G.S Carli Salviano Asd al 1° posto. Due dei ciclisti della squadra livornese, Alessio Freschi e Valerio Desideri, faranno parte della nazionale italiana Master che parteciperà ai mondiali di ciclismo a Glasgow dal 7 al 17 agosto

Il G.S. Carli Salviano Asd ha partecipato per il secondo anno consecutivo al Giro delle Miniere, corsa ciclistica di 4 tappe riservata alla categoria Master dal 2 al 5 giugno in Sardegna. Il Giro ha visto al “via” 450 corridori e conteggiando i singoli punteggi dei piazzamenti ottenuti dai componenti delle squadre partecipanti e il tempo a fine giro il G.S è classificato al 1° posto. Le 4 tappe del Giro sono state: tappa a cronometro (valida anche per il campionato italiano master); tappa Medio Fondo città di Vallermosa; tappa Granfondo delle Miniere città di Iglesias; tappa Medio Fondo città di Pabillonis. “Pur non avendo velleità agonistiche – spiega il presidente della squadra Alessio Freschi – con l’impegno e le direttive del ds siamo riusciti a fare risultato battendo squadre blasonate di livello nazionale e internazionali. Per questo la soddisfazione è doppia. Ringrazio tutti i nostri partecipanti”. Oltre al 1° posto come squadra, il G.S Carli Salviano ha ottenuto dei buoni risultati anche individualmente: completano il giro al 4° posto di cat. C Alessio Freschi, al 6°posto di cat. C Alessandro Freschi, al 11° posto di cat. B Fabrizio Taranto, al 6° posto di cat.A Michele Iacoponi, al 15°posto cat. C Luca Fezza, al 16° posto cat. C Giampaolo Melis. Da segnalare infine che due ciclisti del G.S, Alessio Freschi e Valerio Desideri, faranno parte della nazionale italiana Master che parteciperà ai mondiali di ciclismo a Glasgow dal 7 al 17 agosto, mondiale al quale partecipano tutte le discipline ciclistiche di tutte le categorie: dilettanti e professionistiche. I partecipanti al Giro delle Miniere del G.S. Carli Salviano asd sono stati: Alessio Freschi, Alessandro Freschi, Antonio Guarnotta, Fabrizio Taranto, Gianni Guarnotta, Gianpaolo Melis, Luca Fezza, Luca Spadoni, Michele Iacoponi e Il D.S Fulvio Battistini.

Condividi: