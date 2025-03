Il Gruppo Lottatori Livornesi è campione italiano a squadre under 20

Al PalaPellicone di Ostia la squadra ha conquistato il titolo con 4 ori, 1 argento e 4 bronzi completando una straordinaria doppietta dopo il trionfo negli Assoluti e confermando così via Lulli come fucina di campioni. Dieci i gladiatori in maglia amaranto protagonisti del trionfo allenati dal quartetto formato da Igor Nencioni, Emiliano Cicconofri, Mauro Puccini e Francesco Bianchi maestri di tattica e motivazione

Livorno scrive un nuovo capitolo di gloria nella lotta italiana. Sabato 22 marzo al PalaPellicone di Ostia, il Gruppo Lottatori Livornesi ha conquistato il titolo italiano a squadre under 20, completando una straordinaria doppietta dopo il trionfo negli Assoluti del 16 febbraio. Dieci gladiatori in maglia amaranto hanno trasformato l’arena in un teatro di epiche battaglie con 4 ori 1 argento 4 bronzi, portando a casa il titolo nazionale a squadre e confermando così via Lulli come fucina di campioni. I rivali non hanno reso facile l’impresa. Ma i livornesi hanno risposto colpo su colpo, trasformando ogni incontro in un’esibizione di carattere. “Abbiamo lottato per la città, per chi ci crede”, commenta Daniele Gubbiotti. In tribuna, decine di tifosi hanno scandito il motto Baldi e Fieri, mentre le famiglie e gli amici esplodevano in lacrime di gioia. I giovani leoni livornesi hanno dominato i tappeti con tecnica, cuore e una complicità cementata da mesi di sacrifici. Ecco i nuovi campioni d’Italia. Un mix di gioventù ed esperienza allenati dal quartetto formato da Igor Nencioni, Emiliano Cicconofri, Mauro Puccini e Francesco Bianchi maestri di tattica e motivazione: Riccardo Bonanno (57 kg) oro; Ryan Peruzzi (65 kg) bronzo; Aaron Danero (70 kg) bronzo; Daniele Gubbiotti (70 kg) oro; Michael Baggiani (79 kg) argento; Raúl Caso (79 kg) oro. Centro Sportivo Esercito; Lorenzo Marchesini (92 kg) bronzo; Brando Magnani (92 kg) oro; Matteo Pachetti (97 kg) bronzo. Quella di Livorno non è una semplice palestra. Tra le mura di via Lulli, 7 si respira storia, sudore e un’eredità che spinge a superare ogni limite. “I veterani hanno trasmesso il fuoco sacro ai più giovani – spiega coach Nencioni – Questa vittoria è un tributo a chi ha costruito la nostra tradizione. Il futuro? Continuare a scrivere leggende”. Con questa doppietta, il Gruppo Lottatori Livornesi alza l’asticella. Prossimi appuntamenti: 13 aprile e 10 maggio campionati italiani under 17 e 15. Con queste premesse, le strade per nuove glorie sono già tracciate.

Condividi:

Riproduzione riservata ©