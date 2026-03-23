Il Gruppo Lottatori Livornesi sfiora la vittoria ai campionati italiani di lotta libera under 15

La squadra ha conquistato uno splendido secondo posto nella classifica a squadre grazie a 5 medaglie d’oro e 1 bronzo confermandosi tra le realtà più competitive del panorama nazionale

Straordinario risultato per il Gruppo Lottatori Livornesi, che ai Campionati Italiani U15 di lotta libera conquista uno splendido secondo posto nella classifica a squadre, a un solo punto dalla società vincitrice. La squadra, composta da 9 lottatori e 2 lottatrici, ha ottenuto un bottino eccezionale: 5 medaglie d’oro e 1 di bronzo, confermandosi tra le realtà più competitive del panorama nazionale.

Risultati individuali

Oro – Matilde D’Addario (62 kg)

Dopo il titolo italiano Under 17, si conferma anche nella sua categoria. Gara impeccabile: tecnica, forza e mentalità vincente.

Bronzo – Clarissa Balestri (58 kg)

Un terzo posto che va stretto: cede solo alla vincitrice di categoria. In grande crescita.

Oro – Christian Bianchi (48 kg)

A soli 13 anni conquista il titolo italiano con autorità. Finale vinta per schienata in pochi secondi.

Oro – Lorenzo Silvestri (57 kg)

Un vero caterpillar: determinazione, disciplina e tecnica impeccabile. Prestazione perfetta.

Oro – Giulio Mancini (75 kg)

“Terminator”13 anni, domina senza concedere punti. Grinta, cuore e grande carica agonistica.

Oro – Mario Versati (85 kg)

Vince tutti gli incontri con sicurezza e concentrazione. Prestazione di alto livello.

Ottimi piazzamenti per:

Matteo Chelli (48 kg). 5°posto.

Matteo Tellini (62 kg). 5°posto.

Gabriele Crestacci (57 kg). 7°posto.

Leonardo Brilli (41 kg). 10° posto.

Gabriele Menicagli (62 kg). 10° posto.

Staff tecnico:

Allenatori: Igor Nencioni, Emiliano Cicconofri, Yandro Quintana, Lorenzo Marchesini, Vassilij Guccini

Accompagnatore: Francesco Bianchi

Il Gruppo Lottatori Livornesi, con sede in via Lulli, si conferma ai vertici della lotta italiana: una palestra di riferimento, fucina di giovani talenti e punto d’eccellenza grazie a uno staff tecnico di alto livello che trasmette ogni giorno passione e competenza nello sport più antico del mondo.

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