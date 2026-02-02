Il Gruppo Lottatori Livornesi si laurea campione d’Italia a squadre

Un risultato che testimonia l’eccellente lavoro svolto quotidianamente in palestra sotto la guida dei tecnici Igor Nencioni, Emiliano Cicconofri, Yandro Quintana, Mauro Puccini, Massimiliano Braschi e Dario Corso

Si sono svolti a Ostia i Campionati Italiani Assoluti e, come da tradizione, il Gruppo Lottatori Livornesi ha lasciato ancora una volta il segno, confermandosi tra le realtà più competitive del panorama nazionale. La società ha conquistato numerose medaglie di bronzo grazie alle prestazioni di Fabio Baralla nei 61 kg, Rayan Peruzzi nei 65 kg, Aaron Danero nei 70 kg, Paolo Lumia nei 74 kg, Vassilj Guccini nei 79 kg, Lorenzo Marchesini negli 86 kg, Brando Magnani nei 92 kg ed Edoardo Villano nei 97 kg. A impreziosire ulteriormente il medagliere è arrivata la medaglia d’argento di Lucas Santamaria nella categoria 65 kg. Giornata storica anche per Daniele Gubbiotti nei 70 kg e Riccardo Bonanno nei 74 kg, che si sono laureati Campioni d’Italia, portando sul gradino più alto del podio i colori livornesi. A livello di squadra, il Gruppo Lottatori Livornesi ha conquistato il titolo di campione d’Italia 2026, precedendo Esercito e Wrestling Liuzzi nella classifica generale, a conferma di un lavoro solido e continuo che premia l’impegno di atleti e staff. Un risultato che testimonia l’eccellente lavoro svolto quotidianamente in palestra sotto la guida dei tecnici Igor Nencioni, Emiliano Cicconofri, Yandro Quintana, Mauro Puccini, Massimiliano Braschi e Dario Corso, protagonisti di un percorso che continua a portare la società ai vertici della lotta italiana.

