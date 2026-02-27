Il Gruppo Lottatori Livornesi trionfa ai campionati Italiani Under 17

Con ben 18 atleti e atlete in gara la società livornese ha conquistato tre ori, il terzo posto nella classifica maschile e il terzo posto nella classifica femminile

Trionfo livornese ai Campionati Italiani Under 17 di Lido di Ostia. Grande orgoglio per il Gruppo Lottatori Livornesi, protagonista assoluto della manifestazione con una trasferta ricca di emozioni, talento e determinazione che ha portato in dote tre medaglie d’oro, una d’argento, tre di bronzo e due prestigiosi terzi posti nella classifica a squadre, maschile e femminile. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Elio Meloni (55 kg), autore di una gara esemplare condotta con grande autorità e maturità tecnica, Michael Baggiani (92 kg), che ha conquistato l’oro con un dominio netto e senza sbavature, e Matilde D’Addario (61 kg), appena 14enne ma già campionessa italiana, capace di imporsi con una vittoria che la consacra come qualcosa di più di una semplice promessa. La medaglia d’argento è andata ad Anna Bernardini (65 kg), protagonista di un percorso straordinario culminato con un secondo posto di grande valore, simbolo di determinazione e crescita sportiva. Sul podio anche tre giovani talenti che confermano la solidità del vivaio livornese: Christian Bianchi (51 kg), bronzo a soli 13 anni con una prestazione di altissimo livello, Lorenzo Silvestri (55 kg), 14 anni e già premiato con una meritata medaglia di bronzo, e Sara Larocca (53 kg), autrice di una prova di grande qualità che le è valsa un bronzo importante, forse persino stretto per quanto dimostrato sul tappeto. Il successo, però, non è stato soltanto individuale. Con ben 18 atleti e atlete in gara, il Gruppo Lottatori Livornesi ha conquistato il terzo posto nella classifica maschile e il terzo posto nella classifica femminile, confermando la forza del progetto sportivo e la qualità del lavoro svolto. Hanno preso parte alla competizione anche Gabriele Crestacci, Mario Versati, Gioele Chiavacci, Gabriele Menicagli, Mitia Grieco, Matteo Tellini, Giordano Rosini, Cristiano Mainardi, Greta Peruzzi e Natalia Martinez, contribuendo a un risultato di squadra di altissimo livello. A bordo tappeto erano presenti gli allenatori Igor Nencioni, Emiliano Cicconofri, Yandro Quintana, Lorenzo Marchesini e Vassilij Guccini, affiancati dall’accompagnatore Francesco Bianchi e dall’osteopata Francisco Vanzi Consiglieri. Fondamentale anche il sostegno del numeroso gruppo di tifosi arrivati da Livorno, che ha fatto sentire calore e supporto per tutta la durata della manifestazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©