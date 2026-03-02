Il Gruppo Lottatori Livornesi trionfa al Torneo Open

La società di casa, il Gruppo Lottatori Livornesi conquista il primo posto nella classifica generale a squadre. Un risultato frutto di prestazioni straordinarie, spirito di squadra e determinazione

Grande successo per il Torneo Open Livorno andato in scena alla Palestra Lambruschini di Livorno, che ha visto la partecipazione di 250 atleti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di 31 società sportive. In gara le categorie dai Ragazzi agli Under 20, in una giornata di sport intensa e spettacolare che ha confermato ancora una volta l’alto livello tecnico della lotta italiana. La società di casa, il Gruppo Lottatori Livornesi conquista il primo posto nella classifica generale a squadre. Un risultato frutto di prestazioni straordinarie, spirito di squadra e determinazione.

Protagonisti assoluti della giornata sono stati i medagliati

Medaglia d’oro per Clarissa Balestri (4 incontri vinti, in netta crescita), Anna Bernardini (vittoria in tranquillità), Christian Bianchi (13 anni, vince 3 incontri e in finale supera il campione italiano in carica Under 17), Gioele Chiavacci (vince e convince), Matilde D’Addario (una certezza), Sara Larocca (in leggerezza), Brando Magnani (ottima prestazione), Giulio Mancini (13 anni, “Terminator”), Lorenzo Marchesini (totale controllo della performance), Natalia Martinez (finalmente convincente), Elio Meloni (una certezza), Lorenzo Silvestri (genio e sregolatezza) e Mario Versati (in surplace).

Medaglia d’argento per Michael Baggiani (piccola pausa in un percorso di crescita costante).

Medaglia di bronzo per Matteo Chelli (finalmente una medaglia), Aaron Danero (bronzo importante e grande determinazione), Ryan Peruzzi (lotta spettacolare) e Matteo Tellini (prima medaglia in una gara importante).

Insieme ai medagliati hanno preso parte al torneo anche tutti gli altri atleti del Gruppo Lottatori Livornesi: Bruno Bardelli, Cristiano Mainardi, Dennis Bonanno, Edoardo Villano, Francesco Larocca, Gabriele Crestacci, Gabriele Menicagli, Greta Peruzzi, Leonardo Brilli, Mitia Grieco, Olimpia Nencioni e Pietro Franceschi, contribuendo con impegno e spirito di squadra al successo complessivo della società. A bordo materassina presenti gli allenatori Igor Nencioni, Emiliano Cicconofri, Yandro Quintana, Mauro Puccini, Massimiliano Braschi e Vassilij Guccini. Un ringraziamento speciale ai responsabili organizzativi Giovanni Russo e Alessandra Casotta, a tutti gli arbitri, tra cui il livornese Valerio Niccolini, e alla dirigenza federale presente all’evento con il Presidente Federale Fijlkam Settore Lotta Alessandro Saglietti e il Presidente Fijlkam Toscana Fabio Caldarelli. A premiare gli atleti è stato l’allenatore della Nazionale Italiana Senior Pietro Piscitelli. Un grazie speciale all’osteopata Francisco Vanzi Consiglieri, a tutti i genitori che hanno collaborato all’organizzazione del torneo e alla Pubblica Assistenza Livorno Svs per il prezioso supporto sanitario. Una giornata di grande sport, passione e crescita per tutto il movimento, che conferma Livorno come punto di riferimento nazionale per la lotta giovanile. Complimenti a tutti gli atleti per l’impegno, la determinazione e lo spirito di squadra dimostrati sui tappeti.

