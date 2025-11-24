Il Gruppo Lottatori Livornesi vince la Coppa Italia Memorial “Mario Cerrai”

La squadra livornese si è presentata con 24 atleti, guidati dagli allenatori Igor Nencioni, Mauro Puccini, Massimiliano Braschi, Dario Corso e Yandro Quintana vincendo la classifica a squadre con 72 punti. Le premiazioni sono state effettuate dai figli di Mario Cerrai, Michela e Andrea, in un momento particolarmente emozionante per tutti i presenti

Livorno Palamacchia: grande successo per la Coppa Italia Memorial “Mario Cerrai” di Lotta Libera Under/Over 17, che ha visto primeggiare il Gruppo Lottatori Livornesi, vincitore della classifica a squadre con 72 punti. Al secondo posto si è classificata Lotta Seggiano e al terzo posto Vigili del Fuoco Pisa. La squadra livornese si è presentata con 24 atleti, guidati dagli allenatori Igor Nencioni, Mauro Puccini, Massimiliano Braschi, Dario Corso e Yandro Quintana. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Livorno Luca Salvetti e dei dirigenti Fijlkam Salvatore Finizio, Salvatore Avanzato e Emiliano Cicconofri, la competizione ha preso ufficialmente il via. Le premiazioni sono state effettuate dai figli di Mario Cerrai, Michela e Andrea, in un momento particolarmente emozionante per tutti i presenti. I risultati degli atleti del Gruppo Lottatori Livornesi:

Gubbiotti Daniele Oro

Lumia Paolo Oro

Villano Edoardo Oro

Baggiani Michael Argento

Baralla Fabio Argento

Guccini Vassilj Argento

Peruzzi Rayan Argento

Silvestri Lorenzo Argento

Sokol Danya Argento

Chiavacci Gioele Bronzo

Meloni Elio Bronzo

1° classificati a squadre

Altri piazzamenti:

Chelli Matteo (5º), Crestacci Gabriele (13º), Danero Aaron (5º), Fiordi Jacopo (6º), Franchini Enea (7º), Grieco Mitia (9º), Pagliai Michael (12º), Perez Fuente (8º), Piroli Swan (4º), Magnani Brando (4º), Marchesini Lorenzo (7º), Tellini Matteo (14º), Versati Mario (5º).

