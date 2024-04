Il gruppo Opera Laboratori entra nella Pielle Livorno

Nella foto all'interno dell'articolo da sinistra il presidente di Opera Laboratori, nonché di Costa Edutainment, Giuseppe Costa e il presidente della Pielle Livorno Francesco Farneti

Il presidente Farneti: "Raggiunto con immenso orgoglio il primo grande obbiettivo di questa stagione. Aver ottenuto la fiducia di un imprenditore del calibro del Cavalier Giuseppe Costa nel condividere il nostro progetto e percorso di crescita è un grandissimo successo non solo per la Pielle e i suoi sostenitori, ma soprattutto per la città di Livorno"

Opera Laboratori tende una mano al territorio livornese ed entra nella compagine societaria di una delle più importanti realtà sportive della città, la Pielle Livorno S.S.D. a R.L. L’11 aprile i rispettivi presidenti, Giuseppe Costa per Opera Laboratori e Francesco Farneti per la Pielle Livorno hanno siglato un accordo che vedrà una stretta collaborazione tra le due società. Il progetto fa perno sulla volontà di avvicinare sempre di più bambini e ragazzi alla cultura dello sport, al rispetto degli altri e dell’ambiente. Con orgoglio e passione, Opera desidera portare avanti insieme alla Società, alla squadra e alla straordinaria tifoseria, per la città di Livorno, un nuovo percorso di crescita orientato anche alla sostenibilità. Opera Laboratori negli anni si è sempre impegnata a immaginare e costruire scenari innovativi nei quali arte, bellezza e cultura preparano al futuro e garantiscono uno sviluppo sostenibile della società. Una vision volta a creare un legame tra la storia e il futuro per guardare alle nuove generazioni, portando prosperità per i territori e le loro persone. In quest’ottica il Gruppo ha deciso di avvicinarsi anche al mondo dello sport, così importante per il nostro benessere psicofisico e, se concepito in maniera sana, capace di insegnare e far apprendere condotte utili per la crescita personale. Dopo la prestigiosa collaborazione in atto con Eroica Italia S.S.D. per la realizzazione di corner dedicati al noto marchio, divenuto ormai un punto di riferimento per tutti gli amanti del ciclismo dilettantistico e del turismo culturale, il Gruppo ha abbracciato altre “sfide sportive”, grazie al sostegno offerto alla sezione Pattinaggio Corsa della Mens Sana 1871 Siena, alla recente inaugurazione a Gaiole in Chianti di Casa Eroica, alla partnership con RCS Sports & Events che ha visto Opera Laboratori diventare cultural art supplier del Giro d’Italia 2024 e all’apertura a Livorno nel 2023 di uno store dedicato al calcio e al basket, con la gestione diretta di Sillabe. “Contribuire alla crescita di una società sportiva, attraverso le nostre migliori energie – afferma Giuseppe Costa, presidente del Gruppo – rispecchia pienamente la nostra vision, da sempre finalizzata a valorizzare il patrimonio culturale e umano nelle sue diverse vesti, affiancando con il nostro lavoro le istituzioni e le realtà culturali, sociali e sportive dei territori nei quali operiamo. La nostra esperienza professionale – maturata e consolidatasi in tutti questi anni di attività gestionale, educativa e culturale nelle più importanti realtà del nostro amato Paese, quali Le Gallerie degli Uffizi, l’Accademia di Firenze, il Complesso monumentale del Duomo di Siena, la Reggia di Caserta, il Parco Archeologico di Pompei, solo per citarne alcuni – viene messa a disposizione di un progetto importante, rivolto ai giovani che attraverso lo sport e la passione per esso possono abituarsi a strutturare il proprio tempo, a controllare il proprio carattere, rispettare l’impegno preso e i tempi da questo richiesti: una scuola di vita”. La Società Pielle, nelle parole del suo presidente Francesco Farneti, dichiara “con immenso orgoglio di aver raggiunto il primo grande obbiettivo di questa stagione, ovvero il riconoscimento nell’essere diventati una società solida, affidabile con visioni e progetti ben definiti e soprattutto credibili nella loro ambizione. Aver ottenuto la fiducia di un imprenditore del calibro del Cavalier Giuseppe Costa, presidente di Costa Edutainment e presidente di Opera Laboratori, nel condividere il nostro progetto e percorso di crescita è un grandissimo successo non solo per la Pielle e i suoi sostenitori, ma soprattutto per la città di Livorno, per la quale il coinvolgimento e vicinanza di grandi imprenditori e aziende può e potrà portare unicamente nuove e concrete opportunità per tutti”. “Pertanto – prosegue Francesco Farneti – ho il piacere di dare il benvenuto all’Editore Sillabe, società controllata di Opera Laboratori, che da oggi entra ufficialmente nel gruppo soci di Pielle, e ringraziare l’Amministratore Delegato della stessa Sillabe, Daniele Petrucci, che insieme al suo gruppo di lavoro ha da subito creduto nelle opportunità di successo e nella visione di questo club. Da oggi la Pielle sarà ancora più speciale e lo sarà perché portatrice di tutti quei valori che rendono lo sport, l’arte, la cultura e l’intrattenimento momenti di crescita ed educazione. Educare divertendo sarà da oggi un impegno sociale ancor più importante per il futuro della Pielle, della città di Livorno e di tutti i giovani per i quali vogliamo essere d’esempio”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©