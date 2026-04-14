Il Gs Tomei protagonista al secondo meeting nazionale di canottaggio

Brillano gli atleti nel pararowing e nelle categorie under 19 e under 17

Si è concluso con risultati di grande rilievo il Secondo Meeting Nazionale di canottaggio a Piediluco, andato in scena nello scorso fine settimana tra sabato e domenica. Un appuntamento importante per il canottaggio italiano che ha visto protagonisti numerosi atleti, capaci di distinguersi sia nel pararowing sia nelle under 19 e under 17, offrendo segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni nazionali.

Pararowing protagonista: quattro medaglie nel weekend

Ottimo il bilancio complessivo nel pararowing, con la conquista di un oro, un argento e due bronzi. Nelle gare di sabato, l’equipaggio del 4 gig maschile ha centrato una brillante medaglia d’argento grazie a Mattia Bergamini, Yuri Strazzi, Giacomo Turini, Maurizio Mantovani, e il timoniere Cristiano Mantovani. Sempre nella stessa giornata è arrivato anche un bronzo nel 4 gig mix (3 maschi e una femmina) con Andrea Mantovani, Simone Dell’Omodarme, Pietro Lunadei, Alessia Bono e ancora Cristiano Mantovani al timone. La domenica ha confermato il buon momento della squadra: bronzo nel 4 gig maschile (Maurizio Mantovani, Andrea Mantovani, Simone Dell’Omodarme, Pietro Lunadei, Cristiano Mantovani) e soprattutto uno splendido oro nel 4 gig mix, conquistato da Mattia Bergamini, Yuri Strazzi, Giacomo Turini e Alessia Bono, con Cristiano Mantovani timoniere.

Giovani in evidenza: sfide serrate e prospettive azzurre

Grande attenzione anche alle categorie Under 19, impegnate in gare selettive per l’accesso alla nazionale. Nel due senza, Diego Caruso e Riccardo De Girolamo Vitolo hanno chiuso al quinto posto al termine di una gara combattutissima, con ben quattro equipaggi racchiusi in meno di un secondo. Un risultato che lascia aperte le porte alla qualificazione, che si giocherà nel raduno previsto proprio in settimana a Piediluco. Arrivano soddisfazioni anche dagli equipaggi misti: medaglia d’argento per il quattro senza Under 19 misto con Tomei / Limite, De Girolamo Vitolo, Caruso, L’Ala, Carboncini e Medaglia. Argento anche per Marta Ceccarelli nell’otto Under 17 misto targato Limite sull’Arno.

Piazzamenti incoraggianti per il futuro

Oltre alle medaglie, diversi piazzamenti di rilievo confermano la crescita del gruppo e fanno ben sperare in vista dei Campionati Italiani. Tra questi, le prove nel singolo Under 19 di Tommaso Spagnoli e le selezioni del due senza Under 19 con gli equipaggi formati da Matteo Gentini e Gabriele Langella, e da Jacopo Galanti e Gregorio Balestri. Nel due senza Under 17, buona prestazione per Leonardo D’Alessio e Christian Lari. Da segnalare anche il quinto posto nella finale B del quattro senza Under 19 (Spagnoli, Balestri, Galanti, Marchesi) e il quarto posto nell’otto Under 19 misto con Limite sull’Arno per Gabriele Langella e Matteo Gentini.

Uno sguardo avanti

Il bilancio del weekend di Piediluco è dunque decisamente positivo: medaglie, piazzamenti e prestazioni di livello che confermano il valore degli atleti e aprono prospettive interessanti per il prosieguo della stagione. Ora l’attenzione si sposta sui prossimi appuntamenti, a partire dal raduno nazionale, dove saranno in palio importanti opportunità in chiave azzurra.

Condividi:

Riproduzione riservata ©