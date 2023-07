Il Gs Vvf Tomei conquista la Coppa Mondelli al Festival dei Giovani

Il Gs VVF Tomei porta a casa, con 11 giovani canottieri, 8 medaglie d’oro, 7 medaglie d’argento e 3 di bronzo. Un plauso va ai ragazzi e alle ragazze per l’impegno dimostrato negli allenamenti

Straordinario risultato per il Gs VVF Tomei a Varese che tra venerdì 30 giugno e domenica 2 luglio porta a casa, con 11 giovani canottieri, 8 medaglie d’oro, 7 medaglie d’argento e 3 di bronzo e proprio in virtù di questi risultati conquista la prestigiosa “Coppa Filippo Mondelli”. La coppa in memoria dell’atleta della Nazionale Italiana prematuramente scomparso all’età di 26 anni, viene assegnata annualmente in occasione del Festival dei Giovani – Gian Antonio Romanini – al termine della manifestazione più importante delle categorie allievi e cadetti. Al Tomei è stata consegnata la Coppa che dovrà essere restituita a fine anno, ma rimarrà il Diploma con la foto della Coppa e l’anno di aggiudicazione, a testimonianza del successo ottenuto. Il sodalizio livornese è stato premiato perché è risultato il primo classificato nella speciale graduatoria data dal rapporto tra i podi conquistati e i partecipanti e si configura proprio come un premio alla qualità della prestazione. Grande la soddisfazione nella società grigio rossa, per i suoi tecnici Gino Montanelli, Mauro Masnata e Edoardo Benini affiancatosi allo staff tecnico negli ultimi tempi, e per i direttori sportivo e tecnico Massimo Marconcini e Stefano Lari, ma soprattutto un plauso va ai ragazzi e alle ragazze per l’impegno dimostrato negli allenamenti.

Vediamo i nomi di questi giovanissimi atleti ed i loro risultati nelle tre giornate di gare:

Gare Venerdi

Matteo Gentini Singolo Cadetti oro

Ginevra Cecconi Singolo f cadetti argento

Massimo Mariotti singolo 7.20 allievi b1 oro

Adele Ceccatelli 7.20 allievi B1 femminile oro

Gare sabato

Matteo Gentini Singolo Cadetti maschile oro

Ginevra Cecconi 8 cadetti femminile misto Canottieri Firenze argento

Massimo Mariotti Singolo 7.20 allievi b1 oro

Christian Lari Singolo 7.20 allievi b2 argento

Adele Ceccatelli e Diana Della Valle doppio allievi b2 bronzo

Ginevra Cecconi 8 cadetti regionale argento

Andrea Della Maggiore Singolo 7.20 allievi c maschile 5

Leonardo D’Alessio Singolo 7.20 allievi c maschile argento

Marta Ceccatelli Singolo 7.20 allievi c oro

Nicholas Di Fraia e Francesco Abbruzzese doppio allievi c bronzo

Matteo Gentini 4 di coppia cadetti regionale argento

Gare domenica

Marta Ceccatelli e Ginevra Cecconi doppio cadetti oro

Matteo Gentini 4 di coppia cadetti misto vvf Billi bronzo

Adele Ceccatelli e Diana Della Valle doppio allievi b2 oro

Christian Lari e Massimo Mariotti doppio allievi b2 5 posto

Nicholas Di Fraia e Francesco Abbruzzese doppio allievi c argento

Lorenzo Chiarini e Andrea Dellamaggiore doppio allievi c settimo posto

Condividi: