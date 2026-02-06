Il Guasticce vince la Coppa Toscana di terza categoria

Mercoledì 4 febbraio, allo Stadio Comunale Rossetti di Cecina, si è giocata la finale di Coppa Toscana di Terza Categoria. Sotto una pioggia battente, in un bellissimo ambiente, il Guasticce Calcio si è imposto per 2 a 1 sul Campiglia Marittima.

Le due squadre, accompagnate da numerosi tifosi al seguito, hanno dato vita ad un bellissimo incontro, molto combattuto ma nello stesso tempo corretto.

La squadra del presidentissimo Balestri, nonostante alcune pesanti assenze, è entrata in campo forse più concentrata e convinta dei propri mezzi e dopo una fase iniziale di studio, e’ passata in vantaggio prima con il cobra Romanelli e dopo pochi minuti ha raddoppiato con il fantasioso Pini. Si va al riposo sul 2 a 0.

Nella ripresa l’ottimo Campiglia ha cercato in tutti i modi di accorciare le distanze ma la rocciosa difesa avversaria ha respinto tutte le velleità avversarie, cercando di andare a chiudere la partita con azioni di contropiede.

Quando ormai tutto lasciava presagire che la partita volgesse al termine, il Campiglia con il bravo Bussotti al 40’st ha realizzato il gol del 1 a 2 con un magistrale calcio di punizione. Si chiude così la partita, sono i ragazzi dei bravi mister Mattei e Landao ad alzare la Coppa. Il cielo è rossoblu sopra il Rossetti!

Ed ora sotto con la fase regionale, il Guasticce siamo certi che non farà mai un passo indietro. Complimenti.

