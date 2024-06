Il livornese Alessandro Costa uno degli arbitri della finale di A1 femminile e A2 maschile

Alessandro Costa in azione nella foto tratta dal sito della Lega Basket Femminile https://www.legabasketfemminile.it/

“Sono state le due partite più importanti della mia carriera perché ho avuto l’onore e il piacere di sancire la vittoria in entrambe le gare”. Alessandro Costa, 36 anni, dall’età di 15 anni arbitro della Federazione italiana pallacanestro (Fip), è stato uno dei fischietti di gara 3 di A1 femminile tra Schio e Reyer Venezia che il 21 maggio ha sancito la vittoria dello scudetto per Reyer Venezia e uno dei fischietti della gara 4 di A2 maschile tra Trieste e Cantù del 12 giugno che ha decretato la promozione in A di Trieste. Per quanto riguarda le gare di A1 femminile per Alessandro quella del 21 maggio è stata la quinta gara di una serie finale arbitrata in carriera, la terza che lo ha visto decretare lo scudetto. Mentre a livello di A2 maschile è stata la prima volta che decretava la vincente del passaggio di categoria. “Arbitro gare nazionali dall’età di 21 anni e aver raggiunto questi livelli mi rende orgoglioso. Colgo l’occasione per invitare i giovani ad avvicinarsi al mondo arbitrale. Si può vivere il basket anche da un altro punto di vista e il nostro movimento ha bisogno di fischietti”.

