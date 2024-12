Il livornese Santoni agli Europei di Footgolf

Dal 9 al 13 dicembre fari puntato sui Campionati Europei a Squadre di Footgolf che si disputano ad Antalya, in Turchia. Ben 20 le nazioni partecipanti, con 450 giocatori divisi nelle varie competizioni: Maschile Assoluto, Senior e femminile. Il livornese Stefano Santoni, dopo aver rappresentato i colori azzurri ad Euro 2019 in Inghilterra, 2021 in Ungheria e nel Mondiale USA dello scorso anno è stato convocato nella selezione Senior (over 45) con gli azzurri sorteggiati nel Girone B insieme ai padroni di casa della Turchia, l’Olanda e l’Inghilterra. Esordio con l’Olanda previsto per lunedì 9 alle ore 8:32 ora locale. Obiettivo primario classificarsi tra le prime due del girone per accedere ai Quarti di Finale ed aggiudicarsi di diritto la qualificazione ai prossimi Mondiali a squadre. Nella cat. Senior le favorite sono la Francia e l’Ungheria rispettivamente seconda e terza nell’ultima kermesse Mondiale. La seconda fascia è popolata da Inghilterra, Spagna, Slovacchia, Italia. Occhio alle sorprese, Turchia e Germania su tutte. I nostri, capitanati dall’esperto Fabio Mazzer, presentano una formazione di tutto rispetto, con il Campione Italiano Senior il piemontese Marco Panero e il top player del ranking il pisano Giuseppe “Mago” Perruzza, che fanno parte della rosa dei 10 giocatori del Team Italy. Altri due i toscani con la casacca azzurra, il forte Chiavacci (Footgolf Pisa) e lo storico dirigente A.I.F.G. Alberto Lombardi, resp. tecnico di Footgolf Toscana. Per Santoni, classe ’77, un’ottima stagione che gli ha permesso di raggiungere 132 i podi in carriera tra gare individuali e in coppia, con undici “hole in one” realizzate. Nel 2015 si è laureato Campione Italiano FIFG e da sempre la sua posizione del ranking italiano si è mantenuta costantemente nei piani alti.

Per seguire Eurofootgolf 2024: https://eurofootgolf24.nicepage.io/. La Nazionale Italiana Footgolf è coordinata da A.I.F.G., associazione italiana di Footgolf (www.footgolf.it ), che organizza i campionati Italiani e le competizioni ufficiali che aprono le porte del team azzurro.

