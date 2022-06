Il Livorno Footgolf 2013 vince la Coppa Toscana 2022

Gli amaranto, diretti dal coach/giocatore Stefano Santoni (103° podio in carriera per il Capitano del Livorno Fg 2013), hanno sconfitto in finale Footgolf Pisa per 5-3 grazie ad una spettacolare hole in one realizzata all’ultima buca da Emiliano Frangini

Impresa storica per la squadra livornese “Livorno Footgolf 2013”, che trionfa nella Coppa Toscana a squadre organizzata da Footgolf Toscana e che si è disputata domenica 27 giugno nella splendida cornice del Footgolf Club San Miniato. La competizione si è svolta nella modalità match-play a squadre, stile Ryder Cup di Golf, ogni gara giocata su 9 buche, in cui venivano assegnati due punti potenziali, in caso di vittoria a coppia (foursome) e nel singolo (fourball). Gli amaranto, diretti magistralmente dal coach/giocatore Stefano Santoni (103° podio in carriera per il Capitano del Livorno Fg 2013), hanno sconfitto in finale Footgolf Pisa per 5-3 in un finale thrilling, grazie ad una spettacolare hole in one realizzata all’ultima buca da Emiliano Frangini (link del video https://youtu.be/NyV2QURJ3Ng), che ha fatto esplodere di gioia i giocatori ed i sostenitori labronici, tra cui gli sponsor Punto Clima ed Impresa Edile Ce.Pa, che sostengono la squadra in questa esaltante stagione sportiva. Gara molto combattuta con i padroni di casa passati subito in vantaggio 1-0, rimontati da Santoni ed un grandioso Ciantelli (gran birdie per lui alla buca 2), e poi superati sul 2-1 con un eagle da cineteca, vista la difficoltà, realizzato Giovanni Machì (superlativa la sua giornata) alla hole 4. Il match è proseguito a suon di birdie e di eagle (ben due consecutivi di un formidabile Edoardo Luchetti), fino al 3-3 della buca 7 dove Dario Favilli (MVP della kermesse) sfoderava un imbucata da top player da notevole distanza, portando gli amaranto in vantaggio sul 4-3, che diventerà subito dopo un 5-3 con il punto conquistato da Favilli e Luchetti in coppia alla buca 8, fino ad arrivare all’ultimo tuffo, dove Emiliano Frangini decideva di mettere il timbro sulla vittoria con una hole in one pazzesca che entra nella storia di questo sport, a suggellare una prestazione ottima durante tutte le gare, specialmente nei putt di chiusura. Un finale più bello è difficile da immaginare in questo sport. Il cammino dei livornesi non è stato semplice, in semifinale è stata piegata la resistenza del granitico team di Footgolf Siena per 5-1, e nel girone eliminatorio vi erano stati il pareggio per 3-3, al primo match, contro i fortissimi detentori di Footgolf Shangay (poi primi nel girone grazie allo spareggio) e terzi classificati al termine del torneo, poi la vittoria contro Prato per 8-3 ed 11-2 contro Firenze, sfida in cui ha trovato spazio anche Patrizia Busoni, fiore all’occhiello del team femminile. Il Livorno Footgolf 2013 vanta nel roster femminile anche Tamara Frediani e Sabrina Proietto ed in quello maschile Emanuele Zaghini, Matteo Voir, Federico Bertolini, Davide Matteini, e Gianni Biagi del Footgolf Firenze per quanto riguarda le competizioni Interregionali e Nazionali.

Questa la classifica finale della Coppa Toscana a squadre 2022

1^ class. Livorno FG 2013

2^ class. FG Pisa

3^ class. FG Shangay

4^ class. FG Siena

5^ class. FG Prato

6^ class. FG Altopascio

7^ class. FG Empoli A.D.

8^ class. FG Firenze

