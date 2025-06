Il lottatore Michael agli Europei 2025

Sotto la guida di coach Igor Nencioni, il 16enne livornese campione italiano Under 17 e vicecampione under 20 sarà il primo atleta del Gruppo Lottatori Livornesi a lottare agli Europei 2025. Prima di dedicarsi alla lotta, Michael ha maturato esperienze nel rugby con il Livorno Rugby

Il 16enne livornese Michael Baggiani, campione italiano Under 17 e vicecampione under 20, sarà il primo atleta del Gruppo Lottatori Livornesi a lottare agli Europei 2025. Poi dal 23 Giugno al 6 luglio sarà la volta degli under 15 e 20 a Caorle in Italia. L’appuntamento sarà il 13 giugno alle 10. Il Boris Trajkovski Sports Center di Skopje (Macedonia del Nord) farà da teatro alla sfida più importante della carriera di Michael Baggiani. Il giovane livornese, nato il 28 febbraio 2009, scenderà sul tappeto negli 80 kg. Un talento scolpito a Livorno, Baggiani rappresenta l’eccellenza di un vivaio che sta rivoluzionando la lotta italiana: campione italiano Under 17(2024) vicecampione italiano under 20, oro ai Campionati Italiani Under 15 (2024) nei 62 kg. La sua ascesa è il frutto di un percorso iniziato nella palestra di via Lulli sotto la guida del Coach Igor Nencioni, che ha plasmato il suo stile aggressivo e tecnico. Prima di dedicarsi alla lotta, Michael ha maturato esperienze nel rugby con il Livorno Rugby. Nelle settimane di preparazione, Nencioni ha affinato i punti di forza del suo atleta: agilità negli attacchi alle gambe, eredità dei trascorsi nel rugby. “Michael ha la rara capacità di leggere l’avversario prima che agisca” rivela Nencioni. Il Gruppo Lottatori Livornesi porterà 10 atleti agli Europei, un record assoluto per una società italiana, frutto di un progetto giovanile strutturato. “Portare dieci atleti agli Europei conferma che la nostra palestra è un centro d’eccellenza nazionale” sottolinea Nencioni.

