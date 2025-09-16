Il maestro Antonio Califano ospite dell’ASD Esercito – 187 Folgore

Importante momento di formazione alla palestra della Caserma Vannucci

Venerdì scorso si è svolto un importante momento di formazione alla palestra della Caserma Vannucci di Livorno, sede dell’ASD Esercito – 187 Folgore, che ha avuto l’onore di ospitare il Maestro Antonio Califano insieme ai figli Emanuele, Campione del Mondo Juniores, e Piero Pio, Campione d’Italia Under 21. Un’iniziativa di alto valore tecnico ed educativo, nata per integrare il percorso dei giovani atleti con contenuti specifici dedicati alla specialità del Kumite (combattimento a contatto controllato). L’esperienza ha rappresentato per i Folgorini un’occasione unica per confrontarsi direttamente con modelli di prestazione concreti, capaci di trasmettere attraverso l’esempio i valori del sacrificio, della disciplina e dell’ambizione sportiva. Il training congiunto ha coinvolto anche una delegazione dell’ Accademia di Montevarchi, guidata dal tecnico Edgardo Artini, che ha partecipato attivamente alla sessione. Questo è stato l’obiettivo voluto e sostenuto dal Direttore Tecnico dell’ASD 187 Folgore, Antonio Citi, che ha inteso promuovere un evento capace di rafforzare il legame tra sport giovanile e i valori etico-morali dell’ambiente militare, offrendo ai ragazzi non solo un’opportunità di miglioramento tecnico, ma un’esperienza formativa ad ampio spettro. Un progetto che prosegue nel solco della Fijlkam e dell’Esercito Italiano, con la convenzione stipulata nell’anno 2014, con l’intento di coniugare formazione sportiva, crescita personale e senso di appartenenza, dallo slogan – Karate sport di Forza Armata – creando un ponte concreto tra il mondo dell’agonismo e quello dei valori che forgiano i cittadini del futuro.

