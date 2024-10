Il premio nazionale Nozze D’oro con lo Sport al maestro Fasulo

Si è tenuta domenica 13 ottobre al Gran Hotel Golf di Tirrenia la manifestazione di carattere nazionale Nozze d’oro e d’argento con lo Sport organizzata dalla sezione U.N.V.S. “G. Giagnoni” di Pisa. Quest’anno fra i premiati provenienti da diverse regioni d’Italia che hanno festeggiato le Nozze d’oro con lo Sport c’era il maestro di karate 9° Dan Alessandro Fasulo premiato alla presenza di autorità istituzionali e sportive e dei massimi dirigenti dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport per i suoi successi nei sessant’anni di attività sia come atleta che come maestro e dirigente Csen. Capitano degli azzurri al 1° campionato del mondo di Tokyo, in totale il M° Fasulo conta 11 presenze in gare internazionali, 4 campionati d’Europa, 2 volte campione italiano e vincitore di una Coppa Italia. Un numero notevole di medaglie: 10 d’oro, 4 argento, 3 bronzo. Inoltre, Fasulo è maestro di Judo diplomato all’accademia Nazionale di Roma Augusto Ceracchini; M° di Ju Jitsu Insegnante Tecnico di Kendo Responsabile Nazionale Autodifesa di Polizia Csen; Consigliere dei Delegati Nazionali Csen; presidente del Comitato Provinciale Csen di Livorno; responsabile arti marziali della Regione Toscana e attualmente è direttore tecnico e insegnante di karate all’Accademia dello Sport di Livorno.

