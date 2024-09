Il Rally Elba Storico-Trofeo Locman Italy presenta le sfide

Siamo alla stretta finale del periodo delle iscrizioni, che hanno registrato un alto numero che punta verso il record con la gara “Graffiti” che ha conosciuto un forte input di crescita. Il percorso, ispirato dalla tradizione, ha subìto alcuni ritocchi che renderanno le sfide ancora più appassionanti ed anche il format di gara è variato prevedendo due soli giorni gara in luogo dei tre adottati fino allo scorso anno. Confermato, per le ore 11,30 di giovedì 26 settembre a Capoliveri, l’importante convegno “Le nuove frontiere del turismo”, con chiaro richiamo alla valenza strategica del rallye per il settore

Il XXXVI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy sta marciando verso la “sua” data, il ventaglio temporale del 27 e 28 settembre prossimi, quando sull’isola patria dei rallies si darà il via alle sfide della settima prova del FIA European Historic Rally Championship e settima del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS). Ad esse sarà affiancato l’immancabile appuntamento del “Graffiti”, valido anche in questo caso come settima delle nove prove a calendario del “tricolore” Rally Autostoriche di Regolarità. Il classico impegno elbano è alla stretta finale del periodo delle iscrizioni e già ha fatto segnare ampiamente numeri a tre cifre, quelli che si pensa possano portare al record assoluto della gara e ad uno dei migliori risultati sia italiani che internazionali per le vetture storiche.

UNA NUOVA “PERMANENCE”

Confermato nella sua classica collocazione al ter­mine dell’estate, adeguata a favorire l’allunga­mento della stagione turistica sull’isola si presenta con alcune novità: quella più rilevante riguarda la logistica, spostata a Lacona (comune di Capoliveri) all’Uappala Hotel Club Lacona, dove avranno sede la direzione gara, la segreteria e la sala stampa. All’interno delle sue funzionali strutture, evitando spostamenti e ottimizzando il tempo, avranno luogo la consegna del materiale di gara ai concorrenti oltre alle verifiche sportive e tecniche ante-gara. Inoltre, il parcheggio lato mare dell’hotel accoglierà i primi due riordinamenti ed il parco chiuso di fine prima tappa, mentre l’area del parco assistenza, come nelle ultime due edizioni, è prevista a Capoliveri in Viale Australia e parcheggi limitrofi.

DUE GIORNATE DI GARA

Sul piano sportivo, le due tappe di gara, un “classico sempre attuale”, sono state disegnate sulla scorta della tradizione. Previste, in totale, 10 prove speciali in due giorni gara in luogo dei tre organizzati fino allo scorso anno. Si sono ottimizzati i tempi e gli spostamenti interessando la parte occidentale dell’isola per la prima tappa e quella orientale per la seconda. Un disegno di gara dunque invertito, anche in questo caso, rispetto agli anni passati. La seconda prova speciale, la “Marciana Marina-Marciana-Campo”, viene introdotta per la prima volta nella gara storica, dopo averla proposta ad aprile per quella “moderna” e la classica prova “Monumento” sarà percorsa in senso inverso rispetto al 2023.

Eccole, le prove speciali raccontate nei loro caratteri principali:

Prova Speciale 1/3 – “MONUMENTO” (KM. 7,480)

PS 1 – Passaggio teorico 1° concorrente: 27.09.2024 ore 12.30

PS 3 – Passaggio teorico 1° concorrente: 27.09.2024 ore 16.40

La classica prova del “Monumento”, che ha davvero fatto la storia del Rallye e sicuramente della spaecialità a livello internazionale. Torna ad essere percorsa da Lacona verso Bonalaccia. Il tratto all’interno dell’abitato di Lacona è molto tecnico facendo affrontare tratti di strada molto stretti e non lineari, cambi di direzione repentini e con un asfalto leggermente sporco. Uscendo da Lacona la prova si immette sulla Strada Provinciale dove una salita abbastanza veloce favorirà i motori più potenti, perlomeno fino allo scollinamento. Gli ultimi 2 chilometri di prova sono in discesa su un buon asfalto. Punti di attrazione particolari per gli appassionati sono le curve dell’abitato di Lacona e il bivio dei Golfi.

Prova Speciale 2 “MARCIANA MARINA-MARCIANA-CAMPO” (km. 18,520)

Passaggio teorico 1° concorrente: 27.09.2024 ore 13.20

Prova Speciale 4 “DUE MARI” (km. 19,010)

Passaggio teorico 1° concorrente: 27.09.2024 ore 17.30

Le prove del Monte Perone verranno percorse come nell’ultimo Rallye moderno (in direzione da nord verso sud), per il quale ACI Livorno Sport aveva proposto alcune novità assolute. Sono state quelle di un tratto di strada in uscita dall’abitato di Marciana Marina al via della prova “Marciana Marina-Marciana-Campo” (partenza dal campo sportivo sulla SP25) fino all’intersezione con la “Civillina”, strada già percorsa invece in tutte le edizioni recenti dei Rally dell’Elba per arrivare fino alle porte di Marciana e poi a Poggio. Da lì si incontra con la prova “Due Mari” che invece ha la partenza come d’abitudine da Via dei Pini, sempre a Marciana Marina ma che, contrariamente alle edizioni precedenti, al bivio Lavacchio svolta verso Poggio e passa all’interno dell’abitato dove i piloti si cimenteranno tra le altre cose con un paio di tornanti interessanti, come quello “di Publius”, ottimo punto di attrazione per gli appassionati. Le due prove affrontano in comune il tratto centrale, il più “tosto”, quello della Strada Provinciale n° 37 del Monte Perone: quasi 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà in gara, tra salite e discese, curve e tornanti, in mezzo ad una fitta vegetazione, con il fondo spesso reso sporco dal fogliame, c’è veramente di tutto. I percorsi delle due Prove Speciali si separano dopo il bivio dell’Accolta: la Due Mari finisce a La Pila dopo una serie di tornanti, mentre la Marciana Marina-Marciana-Campo termina all’interno della frazione di San Piero.

Prova Speciale N. 5 – “CAPOLIVERI” (KM. 7,240)

Passaggio teorico 1° concorrente: 27.09.2024 ore 09.50

Prova Speciale N. 6/9 – ” INNAMORATA – ANNA PUCCINI” (KM. 6,630)

PS 6 – Passaggio teorico 1° concorrente: 28.09.2024 ore 09.30

PS 9 – Passaggio teorico 1° concorrente: 28.09.2024 ore 13.30

Per il quindicesimo anno consecutivo Capoliveri ospita una Prova Speciale “cittadina” in notturna, grazie alla preziosa collaborazione dell’Amministrazione Comunale e di un numeroso gruppo di appassionati. La partenza della PS 5 è in via Mellini, e dopo aver attraversato il centro storico, sfiorando la piazza principale di Capoliveri, percorre le anguste vie del paese con bruschi saliscendi e curve cieche non prive di insidie al bordo della strada, dove il minimo errore di guida può costare caro per il prosieguo della gara. La PS 6/9 viene corsa invece il giorno dopo in orario diurno e ha in comune oltre il 90% del tracciato con la PS 5, partendo da Viale Italia. Uscendo da Capoliveri, in entrambi i tracciati, i piloti scenderanno verso le frazioni di Morcone, Pareti ed Innamorata, e faranno ritorno, quasi in un ideale “anello”, alle porte del paese transitando da via Luperini. Queste prove sono estremamente tecniche e con un elevato grado di difficoltà, hanno il fondo variamente disorganico e soggetto a cambi di inclinazione, inoltre i tratti urbani non consentono alcuna tregua agli equipaggi a causa del continuo succedersi di curve e ad aggravare la fatica.

Prova Speciale N. 7 – “VOLTERRAIO” (KM. 5,680)

Passaggio teorico 1° concorrente: 28.09.2024 ore 10.30

Prova Speciale N. 8 – “BAGNAIA-CAVO” (KM. 18,440)

Passaggio teorico 1° concorrente: 28.09.2024 ore 10.50

Prova Speciale N. 10 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 26,940)

Passaggio teorico 1° concorrente: 28.09.2024 ore 14.30

La Prova Speciale più lunga della gara, con partenza da Rio Elba ed arrivo a Cavo passando da Nisporto e Bagnaia, dopo quasi 27 chilometri di curve e tornanti con fondo che cambia di continuo. Questa prova è ormai appuntamento fisso nel palinsesto della manifestazione ben dal 2018. Il percorso è ricavato dall’unione di tre prove storiche, “Volterraio”, “Falconaia” e “Parata”, e la sua realizzazione è stata resa possibile dalla collaborazione con le Amministrazioni locali visto l’impatto importante che hanno sul territorio. Dal punto di vista tecnico si propone come una prova speciale che mette a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture, proprio per le caratteristiche intrinseche di questa meravigliosa strada. I punti di interesse sono molteplici: dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia fino al passaggio alla chiesa di San Pietro a Rio Elba, solo per citarne alcuni. In questa Prova il “pilota” fa veramente la differenza.

IL CONVEGNO DEL 26 SETTEMBRE A CAPOLIVERI

La gara, che da anni oramai si sdoppia con quella “moderna” a primavera” e lo “storico” a fine estate, non è soltanto sport e sfide ma anche un determinante veicolo di promozione del territorio e utile incentivo economico per l’indotto turistico. Per questo verrà organizzato, giovedì 26 settembre alle ore 11,30, quindi alle porte della gara, a Capoliveri, un convegno dal titolo “Le nuove frontiere del turismo”, argomento nel quale si darà ampio respiro a racconti, idee, prospettive per affrontare le nuove sfide del settore, mirate a guidarne lo sviluppo sostenibile e buone per fornire prospettive di innovazione come sta proponendo il rallye. Sarà un importante momento di riflessione e confronto con i vari attori che sul territorio e non solo si dedicano alla promozione, alla valorizzazione e alla comunicazione di esso.

ALTRE VALIDITA’

Oltre alla validità europea e alle due titolazioni “tricolori”, vi saranno poi le altre validità “promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, il Memory Fornaca e la Michelin Historic Rally Cup, oltre a quella del Campionato Sociale ACI Livorno.

LE DIRETTE STREAMING

Con la regia affidata alla struttura SportCultura.tv e con il supporto di Aci Sport sono previste dirette streaming della competizione. Il palinsesto è in via di definizione e verrà comunicato non appena approvato.

IL PROGRAMMA DI GARA

Mercoledì 25 settembre 2024

09:00 — 19:00: Capoliveri, c/o Uappala Hotel — Località Lacona Distribuzione Road Book e Verifiche sportive

10:00 —22:00: Ricognizioni

Giovedì 26 settembre 2024

09:00 – 19:00: Capoliveri, c/o Uappala Hotel – Località Lacona – Distribuzione Road Book e Verifiche sportive

10:00 -22:00: Ricognizioni

14:00 – 19:00: Capoliveri, c/o Uappala Hotel – Verifiche tecniche

Venerdì 27 settembre 2024

07:30 – 08:30 (su richiesta): Capoliveri, c/o Uappala Hotel-Località Lacona – Distribuzione Road Book e Verifiche sportive

08:00 – 09:00 (su richiesta): Capoliveri, c/o Uappala Hotel – Verifiche tecniche

10:00: Briefing concorrenti (solo per Rally) c/o Uappala Hotel

10:00: Pubblicazione elenco ammessi e orari individuali di partenza (app. Sportity)

11:00: Ingresso vetture nel Parco partenza Porto Azzurro, Piazza De Santis

12:00: partenza – Porto Azzurro, Banchina IV Novembre

22:45: Arrivo 1^ tappa – ingresso in parco chiuso – Lacona, Parcheggio Pinone

Sabato 28 settembre 2024

08:40: Partenza 2^ tappa Lacona, Parcheggio Pinone

16:00: Arrivo finale e premiazione Capoliveri Piazza Garibaldi

