Il Senshi Judo Livorno al Trofeo Città di Piombino

I piccoli judoka hanno dimostrato carattere e determinazione: hanno affrontato le difficoltà con coraggio, si sono rialzati dopo le sconfitte e hanno imparato a credere nelle proprie capacità

Non solo medaglie, ma soprattutto emozioni e valori sportivi. È questo il bilancio della partecipazione del Senshi Judo Livorno al Trofeo Città di Piombino, una giornata di judo dedicata alle categorie bambini, fanciulli e ragazzi. Una manifestazione che ha regalato tante soddisfazioni, non solo per i risultati, ma quanto per i progressi personali e di squadra raggiunti dai giovani atleti della palestra di via Grotta delle Fate. I piccoli judoka hanno dimostrato carattere e determinazione: hanno affrontato le difficoltà con coraggio, si sono rialzati dopo le sconfitte e hanno imparato a credere nelle proprie capacità. Ma il vero trionfo è stato lo spirito di gruppo: sostenersi a vicenda, tifare per i compagni, rispettare gli avversari, persino quando erano amici di squadra. Un esempio di sportività che rende orgogliosi tecnici e genitori. “È stato bello vedere i nostri allievi impegnarsi e combattere in modo rispettoso sul tatami, che non è da tutti – ha commentato il D.T. Monica Iacorossi – Siamo fieri di vedere crescere e migliorare insieme allenamento dopo allenamento i nostri piccoli atleti”.

I risultati della giornata

Medaglia d’ Oro: De Giovanni Elena, Lupi Anna, De Giovanni Valerio, De Simone Antonio, Liparulo Matilde

Medaglia d’Argento: Cirillo Ylenia, Cirillo Sara, Martelloni Emanuele, Zangrillo Enea, Simoni Romeo

Un bottino importante, ma soprattutto una conferma che il judo che si pratica nella Palestra Senshi Livorno è molto più di una competizione: è un’esperienza che aiuta a crescere imparando il valore del rispetto delle regole e dell’importanza di sostenersi vicendevolmente nel gruppo.

