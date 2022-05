Il sindaco ha incontrato gli atleti livornesi che correranno la ultramaratona del Passatore

Due le squadre labroniche che correranno: Atletica Amaranto Asd rappresentata dagli atleti Vittorio Vinciguerra e Michele Petroni e Sempre di Corsa Asd rappresentata da Gabriele Mastrosimone e Alessandro Annibale

Il sindaco Luca Salvetti ha incontrato in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale i rappresentanti dei quattro atleti livornesi che parteciperanno alla gara podistica 100 km Del Passatore che avrà inizio sabato 21 maggio alle 15 a Firenze per concludersi il giorno successivo a Faenza (nella foto il sindaco, Gabriele Mastrosimone e Vittorio Vinciguerra). Due le squadre labroniche che correranno la ultramaratona 100 km Del Passatore: Atletica Amaranto Asd rappresentata dagli atleti Vittorio Vinciguerra e Michele Petroni e Sempre di Corsa Asd rappresentata da Gabriele Mastrosimone e Alessandro Annibale. 3800 i partenti alla gara provenienti da 30 Nazioni, anche oltre Oceano. Il sindaco durante l’incontro ha donato a Mastrosimone e Vinciguerra un gagliardetto della Città di Livorno, come buon auspicio per la gara podistica.