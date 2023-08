Il tecnico livornese Francesco Marrai campione europeo di vela under 21

Foto Federazione Italiana Vela (FIV)

Nel fiordo di Stavanger in Norvegia gli azzurri della vela si regalano un campionato europeo da record conquistando tutti i posti sul podio (U21) e raccogliendo anche un bronzo U19. Il tecnico della classe ILCA 7 U21 è il livornese Francesco Marrai: "In una parola siamo stati perfetti. Siamo entrati nella storia. Il risultato eclatante è stato costruito giorno dopo giorno studiando il campo di regata di davvero difficile interpretazione"

comunicato della Federazione Italiana Vela (FIV)

Un successo, non certo annunciato, fortissimamente voluto, importante, ben augurante, per certi versi schiacciante. È l’Italia che nei Campionati Europei ILCA U21 fa incetta di medaglie lasciando agli avversari solo le briciole. Nel fiordo di Staff (Stavanger in Norvegia) gli azzurri si regalano un Campionato Europeo da record conquistando tutti i posti sul podio (U21) e raccolgono anche un bronzo U19. Mai successo che una nazione avesse un successo di queste proporzioni. Così il DT Marchesini: “Congratulazioni a tutte le atlete e atleti e ai tecnici che hanno lavorato per queste prestazioni. All’inizio del quadriennio con il Presidente Ettorre abbiamo disegnato il nuovo programma di Sviluppo e Under del settore di Preparazione Olimpica. Questi risultati si aggiungono a quelli recenti ai Mondiali U21 di 49er, Formula Kite, FX. Tra poco avremo quelli di iQFOiLs e a fine stagione di ILCA, dove ci aspettiamo prestazioni in linea con il trend di crescita eccezionale del nostro vivaio a livello di classi Olimpiche”. Insomma un cammino tracciato da tempo che porta grandi risultati. Questo il pensiero di Francesco Caricato Tecnico FIV a riguardo: “è stata una settimana con condizioni meteo particolari, abbiamo iniziato con vento di burrasca da nord e il nulla di fatto del primo giorno e venti irregolari da sud con piovaschi nei giorni finali. E proprio nelle condizioni più difficili che sono venuti fuori i risultati a testimonianza della solidità di tutta la squadra italiana. Da segnalare anche l’ottimo spirito di squadra che si è percepito durante la settimana”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il tecnico livornse della classe ILCA 7 U21 Francesco Marrai che loda la solidità del gruppo e una serie di risultati arrivati: “In una parola siamo stati perfetti. Siamo entrati nella storia con due podi completamente conquistati. Il risultato eclatante è stato costruito giorno dopo giorno studiando il campo di regata di davvero difficile interpretazione. Per quanto riguarda gli ILCA 7 hanno poi dato la stoccata finale l’ultimo giorno che ha coronato un Europeo splendido. Questo è un percorso cominciato da tempo e che ci permette di capire che quanto fatto è davvero nella strada giusta, tra qualche mese ci aspettano i mondiali, un altro importante passaggio di maturazione per questi ragazzi”.

