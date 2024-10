Il Tomei brilla alla Rowing for Paralympic Games

I canottieri PR3 II del GS Tomei, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Sportlandia, sono saliti tutti sul podio (3 medaglie d’oro, 2 d’argento e 1 di bronzo) confermando Livorno come un punto di riferimento nel settore:

Il 5 e 6 ottobre scorsi si è svolta la 18ª edizione della *Rowing for Paralympic Games*, una tradizionale regata di canottaggio aperta a tutti, organizzata dalla Società Canottieri Armida di Torino. Le gare, che hanno dato ufficialmente il via alla “corsa” verso le Paralimpiadi di Los Angeles 2028, si sono svolte sul Po davanti a un nutrito pubblico che, dagli spalti del Parco del Valentino, ha incessantemente incoraggiato tutti gli atleti in gara. Questa importante manifestazione, unica nel panorama italiano, è dedicata a persone con disabilità fisiche, sensoriali o intellettive, promuovendo un nuovo modo di vivere lo sport, basato su pari opportunità espressive e pari dignità, rispettando il livello di autonomia e le aspirazioni di ciascuno. Quest’anno, l’evento ha raggiunto numeri record con oltre 300 partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero, tra cui rappresentanze da Inghilterra, Irlanda e Scozia. I canottieri PR3 II del GS Tomei, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Sportlandia, sono saliti tutti sul podio, accompagnati da un atleta dei VVF Maggi di Ancona, confermando Livorno come un punto di riferimento nel settore. Venendo ai risultati sono state conquistate 3 medaglie d’oro, 2 d’argento e 1 di bronzo. L’equipaggio maschile 4+ Gig, composto da Yuri Strazzi, Dario Cotrozzi, Giacomo Turini e Mattia Bergamini, con il timoniere Vittorio Pasqui, si è classificato primo nella gara sui 500 metri e secondo in una tiratissima gara sui 1000 metri.

L’equipaggio misto 4+ Gig formato da Olga Marino, Andrea Mantovani, Maurizio Mantovani e Giacomo Oliviero, con il timoniere Cristiano Mantovani, ha ottenuto un terzo posto nella gara sui 500 metri e un secondo posto nella gara sui 1000 metri, dimostrando una notevole resistenza sulle lunghe distanze. Yuri Strazzi (Maggi) ha portato a casa due vittorie nette nel singolo sui 500 e 1000 metri. Grande soddisfazione per la compagine livornese che continuerà la preparazione nella Sede Nautica di Scali D’Azeglio in vista dell’ultimo impegno del campionato di remergometro e della ripresa delle attività Special Olympics dopo la pausa estiva.

Condividi:

Riproduzione riservata ©