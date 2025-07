Il Tomei conquista il primo titolo italiano nel pararowing

Un weekend da incorniciare per il Gruppo Sportivo VVF Tomei Livorno, protagonista il 5 e 6 luglio sulle acque della Standiana di Ravenna in occasione dei Campionati Italiani Assoluti di Canottaggio

Un weekend da incorniciare per il Gruppo Sportivo VVF Tomei Livorno, protagonista il 5 e 6 luglio sulle acque della Standiana di Ravenna in occasione dei Campionati Italiani Assoluti di Canottaggio. La società livornese torna a casa con uno storico titolo italiano nel Pararowing, due medaglie di bronzo e un ottimo quarto posto nell’Otto Under 19, segnando un’importante pagina per lo sport remiero cittadino. Un risultato reso possibile grazie all’indispensabile collaborazione con l’associazione Sportlandia, realtà di riferimento per l’inclusione sportiva e lo sviluppo di giovani talenti livornesi, in particolare nel canottaggio.

Il primo titolo italiano nel Pararowing

Il momento più emozionante del weekend è arrivato con l’oro conquistato nel Doppio Maschile Pararowing da Giacomo Turini e Mattia Bergamini, al termine di una finale combattutissima decisa sul traguardo, davanti al forte equipaggio misto Armida-Flora. Un traguardo storico, simbolo di un progetto sportivo e sociale basato su inclusione, determinazione e spirito di squadra.

Le medaglie di bronzo

Due ore dopo, gli stessi Turini e Bergamini, insieme ad Andrea Mantovani, Jessica Sileo (Armida) e il timoniere Cristiano Mantovani, hanno conquistato un meritato bronzo nel Quattro Gig Mix, confermandosi tra gli equipaggi più competitivi del panorama nazionale. Medaglia di bronzo anche per Pietro Lunadei, giovane promessa al suo debutto tricolore, protagonista nel 4 Gig Maschile con un equipaggio misto targato CUS Bari. Un risultato sorprendente che conferma il valore del vivaio livornese.

Sfiorato il podio nell’Otto Under 19

Spettacolare anche la prova dell’Otto Under 19, completamente composto da atleti livornesi, che ha chiuso al quarto posto, a pochi decimi dal podio, dopo una gara combattuta fino all’ultimo colpo di remo. Un ritorno importante dopo anni di assenza dalla specialità, che testimonia la crescita costante del settore giovanile.

Condividi:

Riproduzione riservata ©