Il Torretta supera Cortona, quarta vittoria consecutiva
Il Torretta continua la sua marcia vincente: al palazzetto di casa, i ragazzi di coach Orsolini superano il Cortona con un netto 3-0
Il Torretta continua la sua marcia vincente: al palazzetto di casa, i ragazzi di coach Orsolini superano il Cortona con un netto 3-0, centrando la quarta vittoria consecutiva e confermandosi squadra in gran forma. Sugli scudi Mattolini, autore di una prestazione da applausi, e i fratelli Riposati, entrambi in doppia cifra. La partita non ha mai visto il Torretta in difficoltà, nonostante un Cortona determinato a muro e in difesa. La coppia Galoppini-Del Mastio, insieme a Malacarne, ha mantenuto alta la pressione sugli avversari, garantendo continuità agli attacchi sia in banda, sia al centro, sia dall’opposto. Nel set finale spazio a Gianassi, che si fa notare in attacco, mentre Mattolini firma l’ace che vale il match point e chiude definitivamente i conti. Ora per il Torretta si prospetta una trasferta impegnativa a Grosseto: non solo per il valore dell’avversario, ma anche per la logistica e gli orari. Sarà fondamentale mantenere la compattezza del gruppo, vero punto
di forza finora. “Buona prestazione di tutti i reparti contro una squadra molto ben organizzata – commenta coach Orsolini – Servizio efficace, gestione della palla difficile sempre concreta da parte degli schiacciatori, contributo dei centrali, difesa ben posizionata e regia di ottimo livello nei momenti complessi”.
Roster Torretta:
Coach Orsolini
Riposati M. (Capitano – 18), Mattolini (13), Riposati L. (13), Malacarne
(6), Costa (4), Tellini (4), Galoppini A. (2), Del Mastio (1), Gianassi
(1), Melani (L), Olmi (L)
