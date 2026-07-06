Il vivaio del Tomei brilla a Ravenna

Tra ori, argenti, bronzi e piazzamenti di prestigio, i giovani atleti livornesi hanno brillato sia con i colori del club sia in rappresentanza della Toscana, chiudendo la manifestazione con uno straordinario bottino

Il vivaio del GS Vvf Tomei di Livorno brilla a Ravenna. Nelle acque romagnole, da venerdì a domenica, i giovani canottieri labronici hanno conquistato podi e piazzamenti di altissimo livello nell’evento clou del canottaggio giovanile italiano, chiudendo con un bilancio eccezionale tra gare societarie, regionali e i suggestivi equipaggi misti nazionali della domenica. Le prime due giornate di gare hanno visto gli atleti livornesi mettersi in luce sia con i colori del Tomei sia rappresentando la Toscana. Le medaglie d’Oro sono giunte dalla prestazione di Mattia Vannucci nel Singolo 7.20 Cadetti e Athena Nannucci nel Singolo 7.20 Allieve B1. Oro anche per il Doppio Allieve B2 misto Tomei/Billi formato da Athena Nannucci e Stella Avena. Nel finale di sabato, Massimo Mariotti e Mattia Vannucci hanno conquistato l’oro sull’Otto Cadetti della Toscana. Le medaglie d’Argento sono state conquistate da Adele Ceccatelli nel Singolo Cadette, imitata da Massimo Mariotti nel Singolo 7.20 Cadetti. In equipaggio regionale, Atena Agamennoni e Noemi Lari agguantano l’argento sul Quattro di coppia Allieve C Toscana. Le medaglie di Bronzo sono per Adele Ceccatelli sul Quattro di coppia Cadette Misto, per il Doppio Allieve C di Noemi Lari e Atena Agamennoni e per l’Otto Cadetti Mix Regionale (con Ceccatelli, Mariotti e Vannucci).

I piazzamenti: ottimi quinti posti per Leonardo Santagata (Singolo Cadetti M), per il Due senza Cadetti di Mariotti e Vannucci e per il Quattro di coppia Allieve C misto (Lari-Agamennoni). Chiudono con onore Leonardo Sant’agata (8° nel Singolo 7.20 Cadetti) e Adele Ceccatelli (6ª nel Quattro senza Cadette Toscana). La giornata conclusiva ha visto gli atleti gareggiare su equipaggi misti sorteggiati a livello nazionale, contraddistinti dai colori delle barche. Una formula, quest’ultima, fortemente voluta dalla Federazione Italiana Canottaggio per trasformare l’atto conclusivo della manifestazione in una grande festa dell’inclusione e della socializzazione. Mettendo da parte il classico agonismo di club e slegando le sfide dalle classifiche ufficiali per i punteggi societari, i giovani atleti provenienti da tutta Italia si sono ritrovati a remare insieme sulla stessa barca, celebrando i valori più puri dello sport: il rispetto, la nascita di nuove amicizie e la gioia della condivisione in acqua.

Anche in questo contesto inedito e festoso, il Tomei ha fatto la sua parte con determinazione:

Massimo Mariotti ha conquistato l’Oro sull’Otto fuoriscalmo Cadetti (equipaggio Rossi).

Adele Ceccatelli (equipaggio Celeste) e Athena Nannucci (equipaggio Rosse sul Quattro di coppia Allieve B) hanno conquistato due splendidi Bronzi.

Quarto posto amaro ma di valore per Mattia Vannucci (equipaggio Arancioni nell’Otto Cadetti) e per Noemi Lari (equipaggio Verdi nel Quattro di coppia Allievi C).

Chiude la spedizione il settimo posto di Atena Agamennoni (equipaggio Bianche) nel Quattro di coppia Allieve C.

Una tre giorni da incorniciare per lo sport livornese, che conferma la sezione canottaggio dei Vigili del Fuoco Tomei ai vertici nazionali per la crescita dei giovani talenti.

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