Ilaria Accame convocata in nazionale
Foto Fidal
Continua la stagione straordinaria dell’Atletica Libertas Unicusano: dopo Diaz e Fiorini, anche Ilaria Accame convocata in azzurro per la rassegna mondiale delle staffette
Non solo le convocazioni e le medaglie di Andy Diaz e Sofia Fiorini, ma continua la stagione “monstre” della società amaranto con la convocazione, da parte del Commissario Tecnico La Torre, per la World Relays, l’evento dedicato alle staffette in programma a Gaborone, in Botswana, il 2 e 3 maggio, funzionale alla qualificazione per i Campionati mondiali di Pechino del prossimo anno, di Ilaria Accame, la forte quattrocentista amaranto che farà parte della spedizione. Lei, capace di correre i 400 metri con un personale di 51”98 e già protagonista alle Olimpiadi di Parigi e agli Europei di Roma, ha fatto parte della staffetta 4×400 detentrice del primato italiano. Una grande soddisfazione per lo sport livornese, ma anche per l’Atletica Libertas Unicusano Livorno, che sta dominando le scene internazionali con i propri atleti e con tante richieste, da parte di atleti di vertice, di poter vestire la maglia amaranto.
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