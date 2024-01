“Impresa leggendaria”. Dario Bellandi premiato dal sindaco

Il 27enne livornese allievo di Massimo Rizzoli all'ASD Rendoki Dojo, vincitore del titolo dei pesi medi del Cage Warrior, ha ricevuto in Comune una pergamena per meriti sportivi. "E' un momento decisivo per la mia carriera, spero di portare lo stemma di Livorno nel mondo dopo averlo portato in Europa. Gli amici in trasferta? Li ringrazio, sono eccezionali. Mi spronano sempre a fare qualcosa in più" ha detto davanti alla fidanzata Martina e a nonno Gianfranco

“Impresa leggendaria. Una sua dote? Lo stile. Anche nell’esultanza. Lo seguo da anni e ho visto una crescita costante nello stare nella gabbia e nel regolare gli avversari. Complimenti a lui e a tutti coloro che lo seguono nelle trasferte”. Il 24 gennaio il sindaco Salvetti ha consegnato una pergamena per meriti sportivi a Dario Bellandi, 27 anni, allievo di Massimo Rizzoli dell’ASD Rendoki Dojo, che ha vinto a Newcastle il titolo dei pesi medi del Cage Warrior, la gara più prestigiosa d’Europa. “E’ un momento decisivo per la mia carriera, spero di portare lo stemma di Livorno nel mondo dopo averlo portato in Europa. Gli amici in trasferta? Li ringrazio, sono eccezionali. Mi spronano sempre a fare qualcosa in più” ha detto Dario accompagnato dalla fidanzata Martina e da nonno Gianfranco con il fratello Luigi. Il presidente del Coni Livorno Giovanni Giannone: “Ti siamo riconoscenti hai portato Livorno in alto”. L’evento in cui ha trionfato il 27enne si è tenuto il 25 novembre 2023 nella conosciutissima arena del Cage Warriors 164 dove ha vinto in cinque round contro l’inglese Mick Stanton che veniva da tre vittorie consecutive. Il testo completo della pergamena: “L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni a Dario Bellandi per la sua impresa leggendaria, che gli ha consentito di diventare campione dei pesi medi del “Cage Warriors” – MMA a Newcastle in Inghilterra, portando il nome della nostra città sul gradino più alto del podio”.

