In piazza della Repubblica fa tappa la manifestazione ciclistica Bicimparo

Foto autorizzata alla pubblicazione dal G.S. Carli

Appuntamento il 30 aprile in piazza della Repubblica. La tappa livornese è organizzata dalla società G.S. Carli Salviano coadiuvata dalla Commissione Promozione del Comitato Regionale Toscana FCI. Scopo dell’iniziativa è promuovere stili di vita sani e i valori dello sport, il fair play, la determinazione, la collaborazione e l’inclusione attraverso l’uso della bicicletta

Il G.S. Carli Salviano invita le classi degli Istituti Comprensivi di Livorno a partecipare il 30 aprile alla manifestazione Bicimparo Kinder Joy of Moving, organizzata dalla Federazione Ciclistica Italiana (settore Giovanile Nazionale) in collaborazione con Ferrero, Decathlon e Polizia di Stato, che si terrà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in piazza della Repubblica. Il 30 aprile si terrà a Livorno l’unica tappa toscana del tour organizzata dalla società/scuola di ciclismo giovanile G.S. Carli Salviano Asd, coadiuvata dalla Commissione Promozione del Comitato Regionale Toscana FCI. La manifestazione è articolata in due momenti diversi: la mattina è dedicata alle scuole: le classi, preferibilmente 3°, 4° e 5° di Scuola Primaria potranno partecipare a rotazione e affrontare sotto la guida esperta dei tecnici FCI un percorso didattico da fare con la bicicletta per apprendere le abilità d base di guida della bicicletta e le principali regole della sicurezza stradale. Biciclette e caschi saranno messi a disposizione degli organizzatori. Il pomeriggio sarà dedicato ai bambini tesserati nelle società di ciclismo giovanile che si sfideranno in una gara di abilità. Scopo dell’iniziativa è promuovere stili di vita sani e i valori dello sport, il fair play, la determinazione, la collaborazione e l’inclusione attraverso l’uso della bicicletta. La manifestazione rappresenta per gli studenti un’occasione formativa per sviluppare competenze motorie, aumentare la fiducia e l’autostima e sperimentare il divertimento dello sport in un contesto sicuro e divertente. Confidando in una risposta positiva da parte dei Vostri Istituti Scolastici, vi ringraziamo per l’attenzione.

Per l’adesione delle classi alla manifestazione è stato inviato un modulo da inviare alla mail: [email protected]. Per ulteriori informazioni: https://www.federciclismo.it/giovanile/attivita-promozionale/bicimparo kinder-joy-of moving/ – Responsabile Commissione Promozione CRT Gaia Passerini 3334901123

Contatto Scuola di Ciclismo G.S.Carli Salviano Asd Alessandro Freschi 3495203992

“Ringraziamo il sindaco Luca Salvetti per la disponibilità concessa al fine di realizzare una manifestazioni rivolta ai bambini con l’obbiettivo di promuovere attività in “Joy of moving” con l’utilizzo della bicicletta”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©