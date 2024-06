Inizia il Trofeo Benetti, l’eccellenza del calcio femminile giovanile sbarca a Livorno

Appuntamento per sabato 22 giugno. A sfidarsi sul "Magnozzi" di via Vittorio Emanuele Orlando ci saranno le seguenti squadre Under 15: Juventus FC, FC Inter, AS Roma, SS Lazio, Genoa CFC, Spezia, UC Sampdoria e ASD Livorno

di Sofia Mignoni

Il Trofeo Benetti torna sabato 22 giugno al “Magnozzi” a Livorno con la seconda edizione. A sfidarsi sul campo di via Vittorio Emanuele Orlando ci saranno le seguenti squadre Under 15: Juventus FC, FC Inter, AS Roma, SS Lazio, Genoa CFC, Spezia, UC Sampdoria e ASD Livorno.

Lo sport è sempre un’opportunità formativa di grande importanza, esso fornisce un contributo fondamentale sia a livello fisico che a livello psicoeducativo. Questo sport può essere uno sport da ragazze, nonostante sia un mondo sportivo storicamente appannaggio del genere maschile e conseguentemente maschilista: i media parlano veramente poco del calcio femminile e, troppo spesso, le atlete sono descritte in relazione al loro aspetto fisico e al proprio ruolo sociale.

“Un evento entusiasmante e pieno di emozioni – spiega Alessio Ciampi direttore generale dell’ASD Livorno Calcio Women – Il nostro obiettivo è abbattere gli stereotipi di genere”.

“La seconda edizione era molto attesa – ha commentato il sindaco Luca Salvetti – a Livorno serve un’iniziativa sportiva come questa”.

Il Trofeo Benetti è un progetto che si prefigge l’obiettivo di promuovere il calcio femminile e di dare a qualunque donna la possibilità di scegliere di praticare questo sport. Inoltre l’evento pone la sua attenzione sul territorio, cercando di promuoverlo e valorizzarlo.

“Il Trofeo Benetti nasce nel 2023, in occasione del 150° anniversario della fondazione del cantiere dell’azienda Azimut-Benetti – spiega Ciampi – Nel Trofeo Benetti risiede la forza degli allenatori che hanno il dovere di formare le donne del domani e il compito di insegnare loro i valori fondamentali”.

“Voglio congratularmi con tutti gli organizzatori – prosegue Lorenzano Di Renzo, ammiraglio dell’Accademia navale di Livorno – quando ci è stata prospettata la possibilità di contribuire in qualche modo, anche solo da un punto di vista logistico, non abbiamo esitato. Secondo noi lo sport è un mondo ricco di valori, che al di là della prospettiva puramente competitiva ci insegna tre pilastri fondamentali che noi cerchiamo di impartire ai nostri ragazzi dell’Accademia: il superamento dei nostri limiti, l’apprendimento dell’importanza delle regole e del lavoro di squadra”.

“Questo torneo dà lustro al movimento calcistico giovanile, è molto importante per la nostra città – afferma Bruno Perniconi, vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti Toscana – il calcio femminile è ormai una realtà consolidata a livello nazionale, è cresciuto e continuerà a crescere in tutti i campi”.

“Rappresentando il settore giovanile e scolastico ci tengo a ringraziare l’azienda Benetti e l’ASD Livorno Calcio Women per l’organizzazione di quest’evento – continua Giulia Bettazzi, delegata regionale FIGC-SGS calcio femminile – Ritengo che la formazione sia molto importante, noi cerchiamo sempre di organizzare momenti che vanno oltre il campo sportivo. Poter conoscere altre realtà fa bene alle ragazze, solo così possono crescere a livello umano. Il nostro obiettivo è quello di dare loro tante opportunità”.

“Ciò che avete imparato e imparerete grazie allo sport, soprattutto di squadra, vi aiuterà molto nel mondo del lavoro – afferma Barbara Papini, head of media communication Benetti, rivolgendosi verso le ragazze della squadra – Il calcio femminile è un modo per rompere gli schemi, una cosa che noi donne dovremmo fare più spesso”.

“Quest’iniziativa ben si sposa con i valori alla base del comitato organizzatore della Coppa Barontini – prosegue Monica Bellandi, presidente dell’associazione Coppa Barontini – I giovani e le donne sono sempre inclusi nelle nostre iniziative, proprio quest’anno le gare remiere e la Coppa Barontini lo scorso sabato, hanno visto gozzi a dieci con equipaggio solo femminile. Fino a pochi anni fa esisteva sempre lo stereotipo del vogatore maschio e muscoloso, stereotipo che precludeva alle donne di partecipare a questo sport, che, come tutti gli altri, non ha genere. Il messaggio che vogliamo sottolineare è quello in linea con la dottoressa Papini, bisogna rompere gli schemi e non ascoltare chi dice che certe cose non si possono fare perché donne”.

L’evento sostiene sia Asd Disabili Roma 2000, un’associazione da anni impegnata nella promozione e diffusione del calcio a cinque per non vedenti, che da un anno ha presentato la sua squadra femminile, sia FOP Italia ONLUS. “FOP è un’associazione formata da tutti i familiari di persone, soprattutto bambini, malate di fibrodispasia ossificante progressiva – spiega Andrea Luci, capitano Us Livorno in rappresentanza di FOP”.

Durante la giornata sarà promossa la raccolta fondi a favore di FOP, ci sarà inoltre la consegna di un maxi assegno simbolico che rappresenterà il contributo reale, pari a 500 euro, che Asd Livorno Calcio Women devolverà a quest’ultima associazione.

“Vorrei finire questa conferenza presentando questo progetto a cui tengo molto – conclude Ciampi – sto parlando della Biblioteca del calcio, una biblioteca fisica e virtuale dove chi è appassionato di calcio potrà consultare libri su questo sport. Non si parla solo di libri tecnici sull’allenamento, ma anche di letteratura e poesie dedicate a questo bellissimo sport. L’obiettivo finale è quello di supportare le scuole e gli insegnanti nel trasmettere ai bambini la passione per la lettura attraverso il calcio”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©