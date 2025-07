Inizia la quarta edizione del Folgore Summer Days

Con 28 appuntamenti programmati tra giugno e settembre, l’iniziativa rappresenta un punto di riferimento per lo sviluppo tecnico e formativo dei giovani atleti

Concluso l’anno scolastico e con l’arrivo della stagione estiva, ha preso il via anche per il 2025 il progetto Folgore Summer Days, promosso dall’ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno. Con 28 appuntamenti programmati tra giugno e settembre, l’iniziativa rappresenta un punto di riferimento per lo sviluppo tecnico e formativo dei giovani atleti. Giunto oggi al 4° appuntamento, il progetto offre una proposta strutturata e professionale, basata su un piano di lavoro mirato al potenziamento delle abilità motorie e specifiche. Le sedute prevedono esercitazioni rivolte al miglioramento della coordinazione motoria segmentaria, all’incremento della mobilità articolare e alla stabilizzazione dell’equilibrio: elementi cardine nello sviluppo del gesto tecnico sportivo, soprattutto in una disciplina come il Karate, in cui la precisione e la qualità del movimento sono fondamentali. Non si tratta solo di allenamento: il percorso è anche educativo e mentale. I giovani atleti apprendono il “Mindset Agonistico”, ovvero quella forma mentis che li prepara ad affrontare con spirito combattivo e disciplina tanto la vita sportiva quanto quella quotidiana. Sacrificio, costanza, determinazione e rispetto sono i valori che guidano ogni incontro. Partecipano al progetto anche atleti provenienti da altre realtà della Toscana, come l’ Athena Club di Scandicci (FI), MaxiSport di Firenze e il Samurai Club di Viareggio (LU), in un’ottica di confronto e crescita collettiva. La direzione tecnica è affidata al Maestro Antonio Citi, coadiuvato da uno staff di alto livello: Vincenzo Corvaglia, Graziano Ligas, Massimiliano Parolin, Rico Simonetti, Gloria Pratesi, Antonio D’Ambra. Un progetto di reclutamento, crescita e investimento sul futuro delle giovani generazioni. Folgore Summer Days non è solo sport. È una scuola di vita.

