Inizia oggi da Ferrara il campionato della Verodol Cbd Pielle Livorno
La squadra affidata a coach Giovanni Benedetto è un mix di esperienza e gioventù
Archiviata la sconfitta di Supercoppa per mano della Herons Montecatini (poi vincitrice del trofeo), la Verodol Cbd Pielle Livorno è pronta ad inaugurare il campionato sul campo della neo promossa Ferrara (palla a due domenica 21 settembre, ore 18:00). La squadra affidata a coach Giovanni Benedetto è un mix di esperienza e gioventù che nel corso dell’estate ha inserito il mestiere di Andrea Renzi e l’effervescenza di Niccolò Pellicano (ex Mestre e San Severo); il toscano Marchini – protagonista della promozione in Serie B Nazionale, ed ex Libertas 1947 – è uno dei leader carismatici, assieme a Casagrande. A questi 4 senatori si aggiungono giovani dalla grande fisicità e dalle notevoli doti tecniche, molti dei quali reduci da una stagione, come detto, vincente. Queste le parole del primo assistente, Matteo Brambilla: “Ferrara ha confermato gran parte del gruppo che ha conquistato la promozione, aggiungendo elementi importanti come Pellicano, Renzi e Bellini. In casa vorranno spingere su ritmo e intensità, per questo sarà fondamentale imporre la nostra pallacanestro. Mennella, arrivato in settimana, ha già mostrato energia e solidità e potrà darci un contributo prezioso su entrambe le metà campo”.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.