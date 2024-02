Iniziativa Rebels Girls Pielle contro la violenza sulle donne

Le Rebels Girls, in occasione delle partite casalinghe del 25 febbraio e del 10 marzo, raccoglieranno offerte da devolvere all'associazione Ippogrifo con un banchetto. Prevista inoltre domenica 10 marzo una lezione gratuita di autodifesa personale

Le Rebels Girls, in occasione delle partite casalinghe del 25 febbraio e del 10 marzo, raccoglieranno offerte da devolvere all’associazione Ippogrifo. Ippogrifo è un’associazione cittadina che da anni si occupa della difesa e sostegno delle donne vittime di violenza, dando loro sostegno psicologico, legale e mettendo a disposizione un rifugio segreto. Sarà presente un banchetto all’ingresso del Palasport, dove poter lasciare la vostra offerta in cambio di un piccolo gadget omaggio realizzato dalle ragazze pielline. Verranno distribuiti anche i volantini inerenti all’iniziativa Anche una donna può difendersi, lezione gratuita di autodifesa personale per le donne a cura del maestro Giacomo Taddei, che si svolgerà domenica mattina 10 marzo. Anche chi non verrà al Palamacchia potrà partecipare alla lezione, semplicemente inviando un email a [email protected]

indicando nome cognome e data di nascita. Alla lezione possono partecipare tutte le donne di qualsiasi età e corporatura fisica, per la semplicità delle tecniche che verranno insegnate.

