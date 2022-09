Iniziato il conto alla rovescia per la 34ª edizione del Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy

Aci Livorno Sport, l’organizzatore insieme alla comunità elbana, è pronta per dare il via ad una delle più entusiasmanti gare sportive conosciute e apprezzate a livello internazionale

Sta per arrivare la tanto attesa 34ª edizione del Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy.Aci Livorno Sport, l’organizzatore insieme alla comunità elbana, è pronta per dare il via ad una delle più entusiasmanti gare sportive conosciute e apprezzate a livello internazionale. La gara elbana promette anche quest’anno di riconfermare la sua lunga tradizione sportiva ed invita tutti gli amanti del settore a recarsi sulla bella Isola per assistere a tre giorni di indimenticabile sport rallistico. La gara, che si svolgerà dal 22 e fino al 24 settembre, si dividerà in tre parti, con la XXXIV edizione del Rallye Elba Graffiti per la “Regolarità a media” e la IX Regularity Sport, per la “regolarità sport”. Altre validità, oramai “di tradizione” sono quelle per il Memory Fornaca, per il Trofeo A112 Abarth e per la Michelin Historic Rally Cup. Ad essi, per la sola “regolarità a media” si è aggiunto quest’anno il NORTH-CENTER HRR SLAM di cui fanno parte anche la Coppa Liburna e la Coppa Attilio Bettega. La distanza totale del rallye sarà di 448,690 chilometri, dei quali 135,250 di sfide con il cronometro.

Capoliveri rimarrà la sede della competizione, con il quartier generale ubicato

sempre nell’esclusivo contesto dell’Hotel Elba international, con anche la partenza e l’arrivo in centro del paese. La grande novità di questa edizione sarà il Parco di Assistenza previsto per la prima volta a Rio nell’Elba, iniziativa fortemente voluta dal Comune di Rio. Rimanete connessi con lo sport, non mancate!

