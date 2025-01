Inizio di stagione con medaglie per l’Asd Esercito-187 Folgore

I folgorini sono stati schierati alla competizione del campionato nazionale organizzato dall’AICS nella specialità del Kata “forma” e nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” svoltosi il weekend scorso all’impianto sportivo del Calenzano. Nella prima giornata di gara, nel Kata sono arrivate le prime medaglie due medaglie d’oro conquistate da Leonardo Bombardi nella classe Seniores, una nello stile Shotokan, e l’altra nell’ interstile. 3 (tre) medaglie d’argento conquistate da Elena Di Lelio nella classe Seniores, Julia Accorsini nella classe Esordienti e di Lorenzo Angelucci nel Kumite – classe Ragazzi. Medaglia di bronzo per Simone Corvaglia nella categoria Cadetti e nella medesima per Matilde Bandoni. Quinto posto in classifica nei seniores per Edoardo Baroni e 9° per Samuele Corvaglia. Inoltre, nella seconda giornata è stata conquistata la medaglia d’oro dal folgorino Gabriele Pili nella categoria di peso – 48 Kg, classe Cadetti, che, incontrastato, con i suoi 4 match sostenuti ha raggiunto il gradino più alto del podio. Medaglia d’argento di Mattia Pieraccini. Buone le prove di tutti i partecipanti Alessia Cossu, Alessandro Ferrari, Anna Ferro, Anna Pantano, Auro Baldini, Carlo Dubini, Davide Moscatello, Duccio Cecchi, Elia Baldini, Filippo Bandoni Guglielmo Piazza, Jahzeel Calmet, Matteo Sartor e Soemi Sotgiu. La trasferta è stata condotta dal direttore tecnico maestro Antonio Citi, Vincenzo Corvaglia, Graziano Ligas, Gloria Pratesi e Daniele Pagnini.

