Intitolata a Nello D’Alesio la cantina della sezione nautica Pontino San Marco

Tantissimi tra familiari, amici e appartenenti al mondo delle gare remiere, gli intervenuti alla cerimonia di scopertura della targa nel contesto della sede di scali Delle Cantine, 62. Il sindaco Luca Salvetti: "Una persona che ha voluto utilizzare le proprie risorse per sostenere lo sport livornese"

di Giulia Bellaveglia

La cantina della sezione nautica Pontino San Marco, d’ora in poi, avrà un nome ed un cognome: quelli di Nello D’Alesio, storico armatore livornese, per anni vicino ai colori giallorossi, venuto a mancare lo scorso giugno. Un gesto semplice, ma dal profondo valore simbolico, che rimarrà nel tempo e che servirà per tramandare il nome e la storia di D’Alesio ai futuri vogatori che saliranno sul gozzo dell’Ilio Dario Barontini. Tantissimi tra familiari, amici e appartenenti al mondo delle gare remiere, gli intervenuti alla cerimonia di scopertura della targa nel contesto della sede di scali Delle Cantine, 62. “Vedo tanti rappresentanti delle altre sezioni nautiche – commenta il sindaco Luca Salvetti – un aspetto che mi fa molto piacere perché testimonia come queste realtà siano giustamente rivali durante le gare, ma vicine e amiche quando c’è da rivivere la storia di una splendida attività come in questo caso. Oggi, andiamo inoltre a ricordare un personaggio che in questi anni abbiamo voluto omaggiare come figura che rese celebre Livorno. Sono contento che i soggetti privati si affianchino a questo percorso di riscoperta della nostra memoria, identità, costruita da storie e personaggi speciali. Nello D’Alesio era sicuramente uno di questi, una persona che ha voluto utilizzare le proprie risorse per sostenere lo sport livornese”. “Dal momento in cui babbo ci ha lasciati – spiega il figlio Francesco D’Alesio – ho felicemente constatato che tutti hanno un ricordo positivo di lui, del suo sorriso, del suo atteggiamento sempre incline alla disponibilità. Questo per noi è un bel ricordo, che rimarrà indelebile. Una passione per cui ha sempre dato tutto ciò che poteva, che ha sempre difeso con tutto se stesso, avendo talvolta persino delle discussioni in famiglia”. A scoprire l’insegna il presidente della sezione nautica Alessandro Lemmi. “Ricordare Nello – aggiunge – è un doveroso piacere. Un uomo che è sempre stato vicino alla nostra realtà. Nei momenti in cui abbiamo avuto qualche bisogno, lui c’è sempre stato. Ecco perché siamo felici di aver pensato questa iniziativa”.

