Ippodromo Caprilli, al Premio Inverno 2022 il sindaco annuncia due nuove riunioni a gennaio

Il sindaco premia Mario Sanna (Rock Life), il fantino vincitore del Premio Inverno. Fotogallery a cura di Giulia Bellaveglia

Sabato 31 dicembre ultima riunione dell'anno poi 4 e 11 gennaio. Salvetti premia il vincitore: "Con questa assegnazione l'ippodromo è definitivamente rientrato nel circuito di prestigio dell’ippica nazionale". Sistema Cavallo: targa al proprietario della scuderia vincitrice, coppa all’allenatore e coppa al fantino: "Bella gara con tanta andatura". Silvio Toriello: "Orgogliosi di gestire questo ippodromo. Auguri a tutti da parte nostra"

I cavalli tagliano il traguardo. Pochi secondi dopo suona la sirena. Intervento dei commissari di gara. Ordine di arrivo sospeso. Dopo alcuni minuti il responso: dopo aver visionato il filmato della gara, dopo aver ascoltato i fantini e dopo aver visionato il fotofinish i commissari, annuncia la speaker, non ravvisano gli estremi per modificare l’ordine di arrivo. Il Premio Inverno, disputato il 24 dicembre, va a Rock Life (scuderia Botti). Soddisfatto il fantino Mario Sanna: “Il cavallo rientrava oggi dopo un periodo di relax. Si è trovato benissimo sulla pista, una pista che anche a me piace molto. E’ stata una bella gara con tanta andatura. Auguro buone feste a tutti i livornesi e non solo”. Secondo posto per Lord Grey, terza piazza per Parisiamo. Non è riuscita quindi la storica doppietta a Caterpillar nella “rivincita invernale della Coppa del Mare nella quale ha trionfato il 14 agosto” come l’ha definita al tondino la “voce” del Caprilli, Enrico Querci, in fase di presentazione del Premio Inverno che ha visto protagonisti cavalli di 3 anni e oltre per un totale di 11 partenti (anziché 12). Per la cronaca Caterpillar ha chiuso quinto.

Buona la cornice di pubblico presente all’ippodromo come sottolineato dal sindaco Salvetti che ha risposto “presente” all’invito di Sistema Cavallo: “Oggi sono qui perché sono stato invitato da Sistema Cavallo a premiare il vincitore. Ho accettato volentieri. E vedere che anche oggi l’ippodromo è molto frequentato mi fa molto piacere. E’ un bel segnale. Anche perché possiamo dire che l’ippodromo è definitivamente rientrato nel circuito di prestigio dell’ippica nazionale: il Mipaaf ha infatti assegnato altre due riunioni: il 4 e 11 gennaio”. Sistema Cavallo ha offerto una targa al proprietario della scuderia che ha vinto il Premio, una coppa all’allenatore e una coppa al fantino. Sabato 31 dicembre l’ultima riunione dell’anno al Caprilli. E poi arrivederci a gennaio 2023 con le due nuove riunioni del 4 e 11 gennaio.

Entusiasta Silvio Toriello, amministratore di Sistema Cavallo, dichiara: “Livorno non si smentisce con le sue presenze e affluenza anche la Vigilia di Natale. Orgogliosi di gestire l’ippodromo di Livorno e di far parte della squadra con un augurio di buon Natale da parte della società”.

Condividi: