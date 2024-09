Ippodromo, il 5 settembre ultima giornata di corse in notturna

Si sono appena spente le luci del “Caprilli ” per la serata di corse di venerdì che è stata caratterizzata ancora da un ottimo concorso di pubblico. In memoria di Mario Fusai la corsa di centro conquistata da Rooster, atteso alla vittoria dopo la sfortuna prestazione nel Premio Livorno. In premiazione la moglie, la figlia e il nipote di Mario Fusai hanno consegnato i trofei a Cesare Sirletti, Elena Castelli e Mario Sanna, rispettivamente proprietario, allenatrice e fantino del cavallo vincitore. E’ già tempo, però, di pensare alla prossima giornata di corse, la penultima di questa calda estate. Domenica 1° settembre (inizio alle ore 21.00) sarà caratterizzata dalla presenza di uno sponsor già noto nel nostro ippodromo: Wathba Stallions, appendice di quel Sheikh Mansoor Festival di Abu Dhabi che sponsorizza corse per i Purosangue Arabo in tutto il mondo. Insomma, l’ippodromo livornese è entrato nel mirino dell’Emirato dopo aver entusiasmato Faisal Al Rahmani, Presidente dell’IFAHR, la sera della Coppa del Mare.

La corsa sponsorizzata (3^ in programma alle 22.10) è un handicap per i 3 anni sui 1.950 metri. Fesberoy è il favorito ma l’opposizione è agguerrita e capeggiata da Farah Dagobio. A Farah HCM, reduce da vittoria ma al rientro, spetta il ruolo di terzo incomodo. La sorpresa è Kingdom con in sella la fantina Sara Spampatti. Ultima giornata di corse della stagione estiva 2024, giovedì 5 settembre, sempre in notturna.

