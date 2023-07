Jacopo campione toscano nel lungo

Risultati più che soddisfacenti per l’Atletica Livorno nella prima giornata del Campionato Toscano Assoluto, che si è svolta sabato in un pomeriggio decisamente torrido (38° la temperatura massima). Consistente la partecipazione degli atleti in maglia biancoverde, elenchiamo dunque i principali risultati ottenuti nella massima competizione regionale. Nel salto in lungo si aggiudica il titolo di campione toscano Jacopo Quarratesi, che partiva con i favori del pronostico: le folate di vento caldo che cambiavano frequentemente direzione disturbavano il biancoverde, che comunque riusciva a mettere a segno – nel primo salto di finale – la misura di 7.28 metri che era più che sufficiente per aggiudicarsi la vittoria e la maglia di campione toscano.

Ottima medaglia di bronzo per la giovane Giorgia Liguori (milita nella categoria allieve), che con il martello delle “grandi” (peso 4 chilogrammi) mette a segno il nuovo primato personale di 45,94 metri e centra un meritatissimo terzo posto regionale, quanto mai prezioso visto che è stato ottenuto contro avversarie sicuramente di maggiore esperienza.

Chi invece il podio lo sfiora è Margherita Guarducci: reduce dalla netta vittoria nel Meeting di Pontedera, la velocista biancoverde si aggiudica la quinta batteria col tempo di 12″19 che è il suo nuovo primato personale nei 100 metri (quarta migliore prestazione sociale all time). Nella finale si classifica quarta col tempo di 12″18, ma il vento di 2.2 a favore “annulla” la prestazione cronometrica.

In finale nei 100 metri, ma al maschile, approda anche Marco Orsellini: il biancoverde si piazza al quinto posto con il primato stagionale di 11″01. Un’altra biancoverde ai piedi del podio, stavolta nei 100 metri ad ostacoli: nella serie unica Eleonora Parlanti chiude la sua fatica al quarto posto con un discreto 15.04 che lascia ben sperare per il prossimo impegno agonistico, il Campionato Italiano Juniores (Under 20). Nei 400 metri maschili, resi particolarmente duri dall’afa e dal caldo, Mauro Giuliano si classifica al sesto posto col tempo di 50″94 ed ha la soddisfazione di conquistare il titolo toscano per la categoria Promesse (Under 23). Nei 1.500 metri, buon responso cronometrico per Antonio Del Vecchio che con 4’09″13 si migliora di quasi tre secondi.

