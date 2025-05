Jacopo Citi oro all’Open di Cologne di Karate

L'atleta dell'ASD Esercito - 187 Folgore ha conquistato la medaglia d’oro nella classe Juniores (16-17 anni d’età) -68 kg di peso

Senza soluzione di continuità prosegue la marcia agonistica dell’ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che, con parte del settore giovanile, ha preso parte alla competizione internazionale di karate denominata “Open di Cologne”, svoltasi sabato scorso nell’impianto sportivo dell’omonima città in Germania. Impegnativa la trasferta, nella quale il folgorino Jacopo Citi ha conquistato la medaglia d’oro nella classe Juniores (16-17 anni d’età) -68 kg di peso. Quattro gli incontri nel suo girone “pool”, di cui tre disputati con risultati di 1 a 0, 10 a 2 e la finale dominata per 5 a 0. Attento, meticoloso e tattico sono stati gli ingredienti espressi nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”, che hanno permesso a Jacopo di raggiungere la vetta più alta del podio, confermando l’ottimo stato di forma e le proprie abilità tecniche. Nella categoria Cadetti (14-15 anni), Leonardo Nannini ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria di peso -52 kg. Per Leonardo resta l’obiettivo di continuare la scalata per migliorare ulteriormente. Nel femminile, Valentina Strazzabosco ha raggiunto la “finalina” per la medaglia di bronzo nella fase del ripescaggio, ma purtroppo ha ceduto il passo all’atleta tedesca, aggiudicandosi un 5º posto in classifica nella classe Under 14 -42 kg. Nella classe Under 12, la folgorina Bianca Boni, nonostante godesse di un vantaggio sull’avversaria di 5 a 1, è stata squalificata a seguito di una procedura regolamentare: dopo aver portato a segno una tecnica di calcio, l’avversaria si è rialzata dopo la fine del conteggio previsto dall’ufficiale di gara, comportando la squalifica e terminando il percorso. La trasferta è stata guidata dal “Direttore tecnico con le stellette” Antonio Citi. Questi risultati testimoniano l’impegno e la dedizione dell’ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno nel promuovere l’eccellenza nel Karate giovanile a livello internazionale.

