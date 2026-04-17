Jolly Libertas è semifinale play off

Il Jolly Acli Basket Livorno supera 61-56 l’Alperia Basket Club Bolzano in gara 2 e chiude la serie del primo turno dei playoff di Techfind Serie A2, conquistando una splendida semifinale

Il Jolly Acli Basket Livorno supera 61-56 l’Alperia Basket Club Bolzano in gara 2 e chiude la serie del primo turno dei playoff di Techfind Serie A2, conquistando una splendida semifinale. Al PalaMacchia va in scena una serata memorabile: il palazzetto è gremito di tifosi amaranto, protagonisti di un’atmosfera intensa e trascinante, rara da vedere nel panorama del basket femminile. Livorno parte forte con un parziale di 11-4, ma Bolzano riesce a restare in partita e chiude il primo quarto a contatto. Nel secondo periodo Sammartini firma il primo vantaggio in doppia cifra, anche se le amaranto non riescono mai a prendere definitivamente il largo. Dopo l’intervallo Cecili riporta le ospiti fino al -2 con una tripla, ma le toscane mantengono il controllo e tornano sul +11 in avvio di ultimo quarto. Nel finale Bolzano tenta l’ultimo assalto: a un minuto dalla sirena Schwienbacher segna la tripla del -4, ma Miccio e Poggio chiudono definitivamente i conti, regalando a Livorno una vittoria che vale la semifinale nel tabellone 2. Decisive le prestazioni di Miccio, autrice di 23 punti, e Marangoni, che ne aggiunge 12. Per il Jolly Libertas si tratta di un risultato di grande valore, difficilmente pronosticabile dopo una prima parte di stagione complicata.

A fine gara, tutta l’emozione di Sofia Marangoni: “È una gioia enorme. Siamo in semifinale playoff dopo un percorso molto turbolento e siamo davvero felici. Oggi è stato incredibile giocare con questo pubblico: sapevamo che sarebbe stata una partita diversa da gara 1 e siamo state brave a restare unite nei momenti difficili. Il sostegno dei tifosi è stato fondamentale, il nostro sesto uomo in campo. Ci hanno trasmesso un’energia incredibile e li invitiamo a continuare a seguirci”.

Il Tabellino: Nikitinaite 2 (1/3, 0/2), Braccagni NE, Marangoni* 12 (3/10, 0/5), Sammartini* 4 (1/1, 0/1), Botteghi* 6 (3/8, 0/6), Sassetti 6 (1/1 da 2), Rinaldi 2 (1/2 da 2), Spagnoli, Miccio* 23 (2/8, 6/14), Poggio* 6 (1/5 da 2), Poggi NE, Cruz Ferreira

Allenatore: Andreoli L.

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