Judo, 1° posto per l’associazione sportiva Peter Pan

I 36 samurai, suddivisi per categoria (fanciulli, bambini, ragazzi), capitanati dal presidente/tecnico Maresca Raffaele e dal tecnico D'Aniello Giuseppe, conquistano il gradino più alto del podio alla 7ª Coppa Battista e Cristiano Lamberti

Al palazzetto Palamatassino di Figline Valdarno della 7ª Coppa Battista e Cristiano Lamberti, svoltasi in data 28 maggio, i 36 samurai, suddivisi per categoria (fanciulli, bambini, ragazzi), capitanati dal presidente/tecnico Maresca Raffaele e dal tecnico D'Aniello Giuseppe, con le altre 24 società in gara, conquistano non solo il gradino più alto del podio, ma la stima e l'affetto di molti. Accompagnati e sostenuti dall'incitamento di una flotta di maglie verdi e gialle (genitori), i piccoli e grandi judoka,hanno dato dimostrazione di coraggio, caparbietà e correttezza. C'era passione nei loro occhi, l'attenzione che si percepiva quando parlavano i loro tecnici era sublime e la voglia di mantenere quella concentrazione fino a fine gara. Straordinarie le prestazioni di ognuno e miglioramenti tantissimi. Ciò che rimarrà nel cuore, non è tanto la medaglia al collo o la coppa, ma bensì questa dolce sensazione,che l'amicizia e l'unione rende una "famiglia" più forte. E così è stato…. Grazie ai tecnici, grazie al judo e grazie al Peter Pan.

