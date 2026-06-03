Judo, il Vento d’Oriente brilla al Trofeo Italia Cadetti

Prestigioso risultato per la società livornese guidata da Adriana Musumeci nella competizione di Genova. Antonio Genovese conquista l'oro nei 50 kg, Mauro Persico sale sul podio con il bronzo nei 90 kg e il club chiude al terzo posto ex aequo nella classifica per società

Si è disputato Sabato 30 Maggio 2026, il Trofeo Italia Cadetti di judo, appuntamento che ha visto ai nastri di partenza anche cinque atleti del Vento D’Oriente ASD, storica società livornese di judo e arti marziali guidata dalla Maestra Adriana Musumeci. Una trasferta che la compagine labronica archivia con un bilancio decisamente positivo: una medaglia d’oro, una di bronzo e il terzo posto nella classifica per società. A brillare è stato Antonio Genovese, che ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria 50 kg grazie a una prova impeccabile. L’atleta ha vinto tutti gli incontri disputati, mettendo in mostra un judo efficace e maturo, particolarmente incisivo nelle fasi di lotta a terra. Ottimo risultato anche per Mauro Persico, bronzo nei 90 kg al termine di una gara combattuta con carattere e determinazione. Dopo una sconfitta contro quello che sarebbe poi diventato il vincitore della categoria, Persico ha saputo reagire nel percorso di recupero, conquistando un meritato posto sul podio. Non sono riusciti a raggiungere la zona medaglie Andrea Pisaneschi, Diego Papi e Leonardo Denaro, che hanno comunque affrontato una competizione di alto livello accumulando esperienza preziosa per il loro percorso di crescita sportiva. A rendere ancora più significativa la giornata è stato il terzo posto ex aequo nella classifica per società, conquistato del Vento D’Oriente insieme all’Akiyama Settimo, una delle realtà storiche del judo italiano. A guidare la delegazione livornese a Genova sono stati Gabriele Mazzoni e Sara Iacopini, impegnati nel seguire gli atleti durante tutta la competizione. Al termine della gara, Mazzoni ha commentato con soddisfazione i risultati ottenuti dal gruppo.

“Siamo molto contenti dei risultati di Antonio e Mauro, che ci hanno emozionato dall’inizio alla fine grazie alla maturità e alla determinazione dimostrate sul tatami. Questi risultati sono la conferma che il lavoro svolto quotidianamente con loro e con il resto del gruppo sta andando nella direzione giusta. Anche per i ragazzi che questa volta non sono riusciti ad andare avanti il giudizio resta positivo. Ci siamo già confrontati con loro e siamo convinti che, continuando ad allenarsi con impegno, attenzione e determinazione, arriveranno anche le loro soddisfazioni. La gara è soltanto il risultato di quello che si costruisce quotidianamente in palestra; poi, come in ogni competizione, c’è sempre una componente di fortuna che può influire sul risultato finale. Quello che conta davvero è non mollare mai, continuare a lavorare e a credere nel percorso che si sta facendo. I risultati arrivano per chi ha la costanza di provarci ogni giorno. Questo terzo posto tra le società ci rende orgogliosi e ci dà ulteriore motivazione per guardare avanti”. Per Il Vento D’Oriente Asd arriva così una conferma importante del lavoro svolto in palestra e della crescita del gruppo, che torna da Genova con risultati prestigiosi, nuove consapevolezze e la voglia di continuare a migliorarsi in vista dei prossimi appuntamenti dell’anno.

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