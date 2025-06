Judo Kids, una giornata di sport e amicizia per i giovani atleti della Asd Senshi Livorno

La stagione delle gare si conclude qui, ma gli allenamenti proseguono alla palestra di via Grotte delle Fate, con tante novità in arrivo per settembre

La stagione sportiva della ASD Senshi Livorno si è conclusa con un evento all’insegna del divertimento e della crescita: il “Judo Kids”, manifestazione organizzata dal CUS Siena e svoltasi proprio nella cornice della città toscana lo scorso 8 giugno. Una giornata speciale, in cui i giovani judoka della palestra si sono messi alla prova con impegno e determinazione, condividendo emozioni e rafforzando amicizie. Il primo atleta a scendere sul tatami è stato Emanuele Martelloni, categoria Fanciulli, che ha disputato sia la gara di Yakusoku Geiko (scambio di tecniche) sia tre combattimenti arbitrati, conquistando un meritatissimo terzo gradino del podio. Successivamente è stato il turno dei più piccoli, categoria Bambini (classi 2018/2019/2020), che dopo essersi cimentati in un percorso che prevedeva cadute, salti e arrampicate, hanno affrontato tre combattimenti arbitrati ciascuno, riportando i seguenti risultati: primo gradino del podio per De Simone Antonio e Zangrillo Enea; medaglia d’argento per Sturniolo Alice e Cojocaru Serena. Particolarmente emozionante è stato il debutto della piccola Andreea Cojocaru, classe 2021, che ha gareggiato per la prima volta, mostrando energia e precisione nel completare l’intero percorso e conquistando anche lei una meritata medaglia. La stagione delle gare si conclude qui, ma gli allenamenti proseguono alla palestra di via Grotte delle Fate, con tante novità in arrivo per settembre.

