Judo, ottimo piazzamento per Livorno

La società Vento d’oriente ASD di Livorno si è classificata al terzo posto su 34 società partecipanti

Mediagallery

Il 22 maggio a Carmignano si è svolto un torneo di Judo dove hanno partecipato 34 società della Toscana e non solo. La società Vento d’oriente ASD di Livorno si è classificata al terzo posto su 34 totali, piazzando i suoi atleti con i seguenti risultati:

– FRANCESCHI LUCA 1°

– LISI MATTEO 1°

– PERSICO MAURO 1°

– DENARO LEONARDO 2°

– BRUNETTI GIULIA 2°

– CRESTACCI LEONARDO 2°

– PERNISCO DIEGO 2°

– GENOVESE ANTONIO 3°

– BUONASPEME ANTONIO 5°

– SCARANTINO ANDREA 5°

“Considerando – spiega Sara Iacopini, collaboratore sportivo e Judoka della categoria Senior – i due anni di fermo che gli sport di contatto hanno dovuto subire e che questa è la primissima gara a cui partecipano dal lontano 2019 è un ottimo risultato per Livorno e per questi ragazzi, ho pensato che potesse essere di interesse di tutti e della città di Livorno, conoscerne il risultato di questi ragazzi e dare rilievo a uno sport che non sempre merita l’attenzione che meriterebbe. Ad ogni modo, complimenti a tutti gli atleti e allo staff tecnico per l’ottimo risultato”. Nelle foto: i ragazzi che hanno partecipato all’evento; la maestra Adriana Musumeci sul podio del terzo posto come società, responsabile degli Esordienti A (12 anni) ed Esordienti B (13, 14 anni), come per i Bambini, Fanciulli e Ragazzi (che vanno dai 5 agli 11 anni); il gruppo degli Esordienti A e degli Esordienti B; la Maestra Musumeci e l’Aspirante allenatore Gabriele Mazzoni che ha in carico l’allenamento dei Cadetti (15/17 anni), degli Juniores (18/20 anni) e dei Senior (21/35 anni); il Cadetto Franceschi Luca il primo a portare una medaglia alla società, come Cadetto.