Judo, Peter Pan 1° classificato al 19° Memoriale Marta Pelosini

Domenica 2 aprile, in occasione del 19° Memoriale Marta Pelosini, avvenuto a Rosignano, l’Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale di Judo targata Peter Pan si accaparra il posto più alto del podio su 25 società presenti. Il fatto che la società faccia Judo da soli 7 anni – anni difficili che hanno vissuto il Covid e la conseguente chiusura delle palestre – rende ancora più meritata la vittoria di questa giornata. Sotto la guida del presidente e allenatore Raffale Maresca e del tecnico Giuseppe D’Aniello i 28 ragazzi partecipanti del Centro Peter Pan, con sede via Ippolito Nievo 38, hanno dimostrato sicurezza, padronanza dei loro mezzi, coraggio di mettersi in gioco e capacità di migliorarsi. Il centro sportivo Peter Pan asd, da sempre, oltre ad offrire un sano e accogliente ambiente a tanti bambini/bambine e adolescenti, si distingue per l’attenzione ai bisogni sociali promuovendo numerosi progetti di Judo all’interno delle scuole di Livorno, a titolo gratuito. L’obiettivo principe, come ben spiega il Presidente Raffaele Maresca, è quello di far camminare di pari passo lo sport e il sociale: la palestra offre, infatti, corsi gratuiti ai ragazzi che provengono da ambienti o situazioni difficili. Si precisa che tutto ciò avviene attraverso l’auto finanziamento dei soci.

