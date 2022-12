Karate, Andrea della Asd Esercito convocato in nazionale

Il folgorino Andrea Bozzi della ASD Esercito - 187 Folgore di Livorno per le ottime prestazioni e in merito ad una eccellente condotta agonistica ha ricevuto la chiamata per confrontarsi nella categoria di peso - 76 Kg

Sono attualmente in itinere, al centro olimpico PalaPellicone a Lido di Ostia Roma, le fasi selettive per la selezione degli atleti che dovranno rappresentare l’Italia al prossimo European Karate Championships per le classi giovanili dei “Cadet, Junior & U21”, che si terrà a Cipro, dal 03 al 05 febbraio prossimo. Tra gli atleti convocati dalla Commissione Nazionale Attività Giovanile – CNAG, per la specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”, il folgorino Andrea Bozzi della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che per le ottime prestazioni e in merito ad una eccellente condotta agonistica, ha ricevuto la chiamata per confrontarsi nella categoria di peso – 76 Kg, classe Juniores (16 – 17 anni d’età). Perseveranza è la formula adottata dal settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore, che prosegue con la formazione agonistica dei propri atleti combattenti, anche nel periodo delle festività natalizie, per la prossima proiezione internazionale del 7 gennaio in Germania.

