Karate, Asd Esercito sul podio all’EuroCup con Jacopo Citi

Ottimo risultato, quello del week end scorso per la rappresentativa ufficiale della Toscana Fijlkam settore Karate, schierata alla competizione internazionale dell’EuroCup, svoltasi presso l’impianto sportivo di Zell Am See – Austria. Qui gli atleti toscani selezionati dai vari club della regione si son ben distinti con un importante medagliere così composto: 3 medaglie d’oro, 4 d’argento, 12 di bronzo e 7 “finaline” disputate raggiungendo un ragguardevole 5º posto.

Gli atleti si sono confrontati nella specialità Kumite “combattimento a contatto controllato” nelle categorie Under 14 (12-13 anni d’età), Cadetti (14 – 15 anni), Juniores (16-17), Under 21 e Seniores, maschile e femminile.

Tra questi convocati hanno ben figurato i 3 folgorini del settore giovanile della Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, nella U 14 Jacopo Citi ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria di peso Open (senza alcun limite di peso) con 4 match sostenuti, Emma Ludovica Frizzi ha raggiunto un buon 5º nella categoria Open, a un passo dalla zona podio con i suoi 4 match e inoltre, un 7º posto nella categoria di peso + 54 Kg. Ottima la prova per Andrea Bozzi nella classe Juniores in entrambe le categorie di peso, – 76 Kg e Open, ma purtroppo le circostanze e le dinamiche di gara non sono state tra le più favorevoli, nonostante la buona condotta agonistica.

Gli atleti del settore giovanile blu/azzurro sono adesso in preparazione per la prestigiosa competizione del circuito mondiale del Karate 1 – Youth League di Porec (Croazia), che si svolgerà dal 1° al 3 luglio prossimo.