Karate. Bombardi è bronzo al campionato italiano per regioni

Ottimo risultato per gli atleti che hanno rappresentato il Comitato Regione Toscana settore Karate Ctrk al Campionato Italiano per rappresentative regionali della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) , svoltosi nel week end scorso, presso il centro olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia (Roma).

Tra questi, i folgorini di Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno non potevano proprio mancare. Tra i convocati per l’importante competizione del Comitato Regionale, si è distinto Leonardo Bombardi, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità Kata “forma” impegnato nella classe d’età Under 21. Questo è stato il suo primo esordio nella categoria, essendo da poco diventato maggiorenne, si è garantito la salita al podio.

Nel Kumite “combattimento a contatto controllato” Jacopo Citi, schierato nella categoria di peso – 68 Kg della Juniores (16 – 17 anni d’età), ha passato il primo turno della fase delle eliminatorie, ma purtroppo, non ha potuto procedere nel susseguirsi della gara per l’insorgere di un infortunio che lo ha portato a ritirarsi per la stessa sicurezza dell’atleta.

Buone le prove per Andrea Bozzi, Elena Di Lelio e Samuele Corvaglia. Tra lo staff tecnico regionale, sono stati chiamati, quali collaboratori regionali, Antonio Citi e Vincenzo Corvaglia.

