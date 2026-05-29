Karate, continua la crescita dei giovani dell’Accademia dello Sport Livorno

Ottimi risultati tra Campionati Italiani Cadetti FIJLKAM e Trofeo CSEN Karate Kids: terzo posto nella classifica per società a Pisa e piazzamenti di rilievo a Ostia.

Un altro importante weekend di crescita per i giovani karateka dell’Accademia dello Sport Livorno, guidati dai tecnici Alessio Magnelli e Carmelo Triglia. Gli atleti sono stati impegnati su due diversi fronti: Leonardo Magnelli e Michele Tassan Gurle hanno partecipato a Ostia alle finali dei Campionati Italiani Cadetti FIJLKAM, mentre i più piccoli sono scesi in gara al Trofeo CSEN Karate Kids 2026, disputato al PalaMetato di Pisa con la partecipazione di 37 società e 400 atleti per un totale di 744 iscrizioni.

Buone prestazioni ai Campionati Italiani Cadetti

Ad Ostia è arrivata una bella prova da parte di Leonardo Magnelli e Michele Tassan Gurle, entrambi impegnati nella categoria -63 kg.

Magnelli, alla sua prima esperienza da cadetto in FIJLKAM, ha disputato quattro ottimi incontri prima di fermarsi ai quarti di finale. I suoi parziali sono stati 10-2, 6-1, 5-4 e 0-3, con l’unica sconfitta arrivata contro uno dei favoriti della competizione. Un percorso che gli ha consentito di conquistare il 7° posto finale, confermandosi tra i migliori atleti italiani della categoria.

Positiva anche la prestazione di Michele Tassan Gurle che, dopo aver conquistato le qualificazioni regionali nella stessa categoria, si è fermato ai turni preliminari della fase finale nazionale.

Terzo posto di società al Trofeo CSEN Karate Kids

Nella manifestazione di Pisa, organizzata dal CSEN Provinciale sotto la guida della presidente Patrizia Tamara Carli, con la collaborazione del responsabile regionale karate CSEN Alessio Magnelli e del responsabile arbitrale Fabio Castellucci, l’Accademia dello Sport si è presentata con 17 atleti.

La società livornese ha chiuso la giornata con un bottino di 6 medaglie d’oro, 10 d’argento e 5 di bronzo, conquistando il terzo posto nella classifica assoluta per società. Davanti all’Accademia si sono piazzate la Tiger Team di Sarzana e la Cam Renwacai di Lucca, mentre il terzo posto è stato condiviso con il Budokan Portuali Livorno.

I risultati delle categorie pre-agonistiche

Combattimento simulato con bersaglio fisso (palloncino)

Medaglia d’oro: Enea Agrusa, Nicole Ruotolo.

Medaglia d’argento: Ginevra Cialandroni, Aurora Mocco, Giulia Tisaianu.

Medaglia di bronzo: Eva Shtjefni.

Kata (forma)

Medaglia d’oro: Aurora Mocco.

Medaglia d’argento: Enea Agrusa, Geremia Agrusa.

Medaglia di bronzo: Ginevra Cialandroni, Nicole Ruotolo, Giulia Tisaianu.

Kumite (combattimento)

Medaglia d’oro: Filippo De Pascalis, Nicole Ruotolo.

Medaglia d’argento: Enea Agrusa, Ginevra Cialandroni, Damian Paduret, Mattia Valenzisi.

Medaglia di bronzo: Eva Shtjefni.

I risultati delle categorie agonistiche

Nelle categorie agonistiche è arrivata la medaglia d’oro per Edoardo Fasulo nel kumite Esordienti cinture da gialla a blu -45 kg, ottenuta al debutto nella specialità.

Medaglia d’argento, invece, per Andrea Ulivari nel kumite Cadetti cinture marroni e nere -57 kg.

Da segnalare anche le buone prestazioni di Giuseppe Corbianco, Giovanna Lazzerini, Francesco Morini, Emily Pietroni e Basma Zraeidi, che hanno sfiorato il podio confermando i progressi del gruppo livornese.

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