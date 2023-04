Karate, due ori e un bronzo per gli atleti dell’Accademia dello Sport Livorno

Grande soddisfazione per i tecnici Alessio Magnelli (accompagnatore alla gara) e Carmelo Triglia che vedono i propri atleti competere sempre meglio con i migliori atleti del circuito Italiano ed Europeo

Trasferta in terra Sarda ricca di emozioni e ottimi risultati per gli atleti del settore Karate dell’Accademia dello Sport Livorno. Lo scorso weekend ad Olbia era in scena la Sardinia Cup, gara valevole per il ranking Nazionale Fijlkam. 109 società presenti con più di 600 atleti tra i più forti del panorama nazionale. Due argenti ed un bronzo il ricco bottino portato a casa dagli atleti livornesi. La prima medaglia, di bronzo, è arrivata dalla categoria Cadetti -52kg con Federico Picchiotti, che arriva in semifinale dopo tre bei combattimenti vinti per 5-2 i sedicesimi di finale, 2-0 gli ottavi di finale, 4-0 il quarto di finale, prima di perdere la semifinale per 0-4 e accedere alla bella finale per la medaglia di bronzo vinta nei secondi finali 3-3 con il vantaggio iniziale (sensho). Medaglia d’argento nella categoria Juniores +76kg con Emanuele Magnelli che si arrende (0-2) solo in finale dopo aver passato brillantemente le eliminatorie con i risultati di 3-0 negli ottavi di finale, 2-1 il quarto di finale, 9-0 la semifinale. Risultato ancora più incredibile considerando che Emanuele ha disputato tutta la gara infortunato a causa di un recente infortunio muscolare ad una gamba. Argento che arriva anche dalla categoria Seniores -75kg con Nicolas Guelfi. In una categoria da sempre molto difficile Nicolas vince in rimonta i quarti di finale per 2-1 e molto bene la finale con un sonoro 8-0. Accede alla finale e passa in vantaggio con uno degli atleti di categoria più forti d’Italia e cede solo di misura 1-2 nel finale. Bene anche gli altri due atleti in gara per l’Accademia dello Sport, Manuele Miniati nella Junior -76kg perde di misura 0-1 i quarti di finale e Francesco Navacchi nella cadet -63kg che esce agli ottavi di finale per 0-4. Grande soddisfazione per i tecnici Alessio Magnelli (accompagnatore alla gara) e Carmelo Triglia che vedono i propri atleti competere sempre meglio con i migliori atleti del circuito Italiano ed Europeo.

Condividi: